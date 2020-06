Wyszedł za bramę w południe. Tragiczny finał poszukiwań 4-latka

Przed godziną 12 wyszedł domu i przez otwartą bramę wyszedł poza posesję. Rodzina szukała go przez kilkadziesiąt minut, potem o pomoc w poszukiwaniach poprosiła policję. W akcję zaangażowano ponad sto osób. Niestety przed godziną 17 ze stawu wyłowiono ciało chłopca.

Zaginiony chłopczyk to 4-latek z małej miejscowości w województwie lubelskim. - Chłopczyk przed godziną 12 wyszedł z domu i do chwili obecnej nie powrócił do mieszkania - mówił Marcin Józwik z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.