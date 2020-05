Szef policyjnych związków zapowiada złożenie petycji w Sejmie

"Zabiegamy od wielu lat, żebyśmy byli finansowani na wzór wojska"

- Miałby swoją kadencję, mógłby swobodnie kształtować politykę kadrową, ale też i finansową, bo warunkiem tego oczywiście jest to, o co jako NSZZ Policjantów zabiegamy od wielu lat, żebyśmy byli finansowani na wzór wojska, czyli z procent PKB - podkreślił Jankowski. Dodał, że uniezależniłoby to finansowanie policji od ekip rządzących.

- Często jest tak, że w zależności od tego, która opcja jest mniejsza w parlamencie, ta uważa nas za zbrojne ramię rządzących. Zawsze nam się to zarzuca - zaznaczył Jankowski. Zaapelował również do polityków o rozsądek. - Wasze działania obliczone na krótkotrwały polityczny, partykularny zysk mogą przełożyć się na utratę zaufania do policji, które budowane jest codzienną trudną służbą tysięcy policjantów, a to bez wątpienia będzie miało wpływ na spadek poczucia bezpieczeństwa, ale też zaburzy relacje obywatel-policjant - ocenił.