Nowe szaty policyjnych radiowozów

Policyjne radiowozy zmienią kolory: do srebrnego i niebieskiego dołączą jaskrawo żółte elementy. Na burtach aut pojawi się także hasło "Pomagamy i chronimy".

Policyjna flota to 22 tysiące pojazdów. Kiedy wszystkie przejdą metamorfozę? - Zmianę przeprowadzimy stopniowo, bez ponoszenia dodatkowych kosztów - tłumaczy inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik komendanta głównego policji. - Po prostu wszystkie kupowane przez nas pojazdy będą już w nowym malowaniu.

Na ten sam aspekt zwraca uwagę inspektor Ciarka: - Radiowóz będzie lepiej widoczny, zwiększy to bezpieczeństwo naszych funkcjonariuszy.

"Pomagamy i chronimy" rodem z USA

Samo hasło to efekt konkursu, który został rozstrzygnięty jeszcze w 2016 roku. Ogłosił go ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Propozycja znalazła jednogłośne uznanie jury, w którego pracach brali udział językoznawcy, m.in. profesor Jerzy Bralczyk. W oczywisty sposób sentencja nawiązuje do motto policji z Los Angeles, które również zostało wyłonione w konkursie, tyle że w 1995 roku.