Polecenie szefa policji w sprawie zasłaniania twarzy podczas interwencji. Chodzi o "transparentność" działań

Myślę, że z punktu widzenia milionów Polaków to jest zaskakujące, że prezydent na potrzeby bieżącej gry politycznej wziął jako zakładników miliony Polaków - tak Adam Szłapka z Koalicji Obywatelskiej, minister do spraw Unii Europejskiej, komentował w "Kropce nad i" w TVN24 zawetowanie przez prezydenta ustawy okołobudżetowej. Stwierdził, że prezydent, podejmując taką decyzję, przewidywał, że otwiera "jedyną możliwość" do scenariusza, który zastosował minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, czyli postawienia w stan likwidacji TVP, Polskiego Radia i PAP.