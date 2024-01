KGP: wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec byłego komendanta w Olsztynie

czytaj dalej

Izrael musi podjąć wszelkie niezbędne środki będące w jego mocy, by zapobiec aktom ludobójstwa w Strefie Gazy - oświadczył w piątek Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ. Ogłoszona decyzja ma charakter przejściowy, Trybunał nie wypowiadał się jeszcze w sprawie stawianych Izraelowi zarzutów o ludobójstwo. Na oświadczenie MTS zareagował szef izraelskiego rządu Benjamin Netanjahu. - Izrael ma prawo do obrony. Będziemy kontynuować tę wojnę do całkowitego zwycięstwa - powiedział.