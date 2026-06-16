Polska Telefon zamordowanej Danusi leżał w mule. Policja o wewnętrznej kontroli Oprac. Mateusz Czajka |

Kierwiński: sprawa będzie wyjaśniania przez komendanta Marka Boronia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Krzysztof Ćwik

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15 grudnia w Jeleniej Górze znaleziono ciało 11-letniej Danusi. Dziewczynka miała rany cięte. W sprawie zatrzymano 12-latkę i zabezpieczono nóż.

Matka Danusi powiedziała nam, że przez długi czas była zapewniana, że telefon córki jest zabezpieczony przez policję. Okazało się to nieprawdą. W kwietniu znalazła go wraz z mężem w mule nieopodal miejsca, gdzie wcześniej leżało ciało jej córki. Małżeństwo wykorzystało wykrywacz metalu.

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W reakcji na tę sprawę minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński w maju w "Kropce Nad I" zapowiedział, że zostanie to wyjaśnione przez Komendanta Głównego Policji Marka Boronia.

- Niezrozumiała dla mnie sytuacja - przyznał minister. Zaznaczył jednak, że nawet policji czasem zdarzają się błędy.

Marcin Kierwiński Źródło zdjęcia: TVN24

Policja: nie było nieprawidłowości

Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji zajęło się sprawą telefonu, który znaleźli rodzice zamordowanej dziewczynki. Przeprowadzono kontrolę.

- W toku przeprowadzonych czynności, a także w oparciu o obowiązujące akty prawne dotyczące kwestii oględzin miejsca zdarzenia, nie ujawnione zostały okoliczności wskazujące na wystąpienie nieprawidłowości w działaniu funkcjonariuszy prowadzących czynności służbowe na miejscu zdarzenia - przekazała TVN24 asp. szt. Aleksandra Laskowska z Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji.

Dodała, że kontrola nie odbywała się w ramach postępowania dyscyplinarnego. Nad wyjaśnieniem sprawy nadzór miał prokurator.

Zabójstwo 11-letniej Danusi

15 grudnia przed godziną 15 policja otrzymała informację o tym, że między ulicami Wyspiańskiego a Słowackiego w Jeleniej Górze znaleziono ciało 11-letniej dziewczynki.

W związku ze śmiercią uczennicy zatrzymano 12-latkę. Prokurator przekazała, że na ciele 11-latki widoczne były rany spowodowane ostrym narzędziem. Zabezpieczono nóż typu finka, którym prawdopodobnie zadano ciosy.

Sprawa trafiła do sądu rodzinnego i dla nieletnich, toczy się w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Z końcem stycznia w Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze zakończyła się kontrola Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. W jej trakcie "ustalono, że 'Karty samooceny ucznia', stosowane przez nauczycieli jako element przyjętych w szkole rozwiązań wychowawczych, nie były wykorzystywane w sposób pozwalający na spójne i systematyczne planowanie oraz ocenę skuteczności działań wychowawczych. Nie prowadzono także pełnej dokumentacji działań podejmowanych w następstwie wyników samooceny, co utrudniało ocenę ich adekwatności i skuteczności".

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