Policja na terenie nieruchomości Barbary Mróz-Gorgoń. W sprawie kontrowersyjnego raportu
O sprawie jako pierwsze poinformowało Radio ZET. Stacja podała, że śledczy mają zabezpieczać dokumenty i nośniki danych w nieruchomości Barbary Mróz-Gorgoń.
- Na Dolnym Śląsku trwają przeszukania w śledztwie w sprawie raportu "Polaków portret własny", między innymi w nieruchomości Barbary Mróz-Gorgoń, ale także innych osób - potwierdził w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba.
Śledztwa w sprawie "Marki Polska"
Przekazał, że sprawa dotyczy śledztwa wszczętego 27 sierpnia. Dotyczy ono doprowadzenia "Skarbu Państwa - Ministerstwa Sportu i Turystyki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 179 738,19 zł". Celem miało być "osiągnięcie korzyści majątkowej w postaci otrzymania dotacji, poprzez przedłożenie nierzetelnych dokumentów i wprowadzenie w błąd przedstawiciela ministerstwa co do zakresu planowanych i wykonanych prac w ramach wywiązania się z umowy na realizację zadania publicznego pod tytułem 'Marka Polska - podstrategia turystyczna'".
Śledztwo dotyczy też przekraczania uprawnień i niedopełniania obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej przez funkcjonariusza publicznego.
Kontrowersyjny raport "Polaków portret własny"
Barbara Mróz-Gorgoń - prezeska Fundacji Marka Polska Think Tank - od 29 lipca do 21 sierpnia tego roku pełniła funkcję pełnomocniczki rządu do spraw promocji Polski. Złożyła dymisję z powodu medialnego rozgłosu wokół raportu "Polaków portret własny" z 2025 roku, który wywołał falę krytyki z powodu błędów i wykorzystania AI przy jego tworzeniu.
W raporcie, który zniknął już z sieci, można było przeczytać, że "projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego 'Marka Polska - podstrategia turystyczna', dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki".
Mróz-Gorgoń była wymieniona jako kierowniczka merytoryczna projektu i "autor raportu".