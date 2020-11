Minister chce obniżyć poprzeczkę dla oficerów policji. Kandydaci do służby już mają łatwiej

Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński chce obniżyć poprzeczkę dla kandydatów na oficerów policji. Wcześniej skrócono już kurs podstawowy dla policjantów ograniczając go z nawet dziewięciu miesięcy do dwóch.

Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński rozesłał właśnie do konsultacji projekt zmiany rozporządzenia "w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne”. To w tym rozporządzeniu zawarte są m.in. zasady przeprowadzenia egzaminów na kursy oficerskie.

Obecnie paragraf 5 tego dokumentu brzmi: "Egzamin jest sprawdzianem wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań służbowych. Obejmuje on odrębnie oceniane i następujące kolejno etapy". Te etapy to test wiedzy oraz test umiejętności.