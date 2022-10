Policja czeka na przelewy z ministerstwa, związki szykują protest

Sygnały o opóźnianych przelewach

- Są mi winni. Ale przecież gdy zadzwonią, by przyjechać jako tłumacz do okradzionego Anglika, to nie powiem im, że najpierw pieniądze. To o tyle niezwykłe, że dotąd policja była najsolidniejszym płatnikiem w przeciwieństwie do prokuratury i sądów - mówi nam jeden z biegłych tłumaczy współpracujących z mundurowymi.