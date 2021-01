Nowa broń na piratów drogowych. "Nie ma sytuacji, by ktoś odmówił przyjęcia mandatu"

Już nie tylko z ziemi, ale i z powietrza. Polska policja ma nową broń do walki z kierowcami łamiącymi przepisy. Może być z tego sporo mandatów, bo drony dostała policja we wszystkich województwach. Drogówka z Warszawy i Kielc ma za sobą pierwsze takie patrole. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Warszawscy funkcjonariusze za pomocą drona podglądali pieszych i kierowców na skrzyżowaniu na Pradze-Północ. To pionierska akcja drogówki - załogi na dole, dron kilkadziesiąt metrów nad ziemią. - W dalszej odległości od skrzyżowania są ustawione patrole. (...) Dostają sygnał od operatora czy obserwatora, że któryś z kierowców złamał przepisy. Tamta załoga zatrzymuje samochód - wyjaśnia podkom. Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji.

Tak to wygląda w praktyce - pilot drona namierza kierowcę, który nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu. Kilkaset metrów dalej zatrzymał go patrol. Tak szybkiej reakcji policji mało kto się spodziewa. Kierowcy często są zaskoczeni - słyszą reporterzy "Polski i Świata" w komendzie w Kielcach, która jako jedna z pierwszych w kraju zaczęła używać dronów do takich akcji.