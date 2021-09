Komendant główny pozywa Bartłomieja Sienkiewicza za słowa o policjantach

- Prosi się państwo o pomoc, żeby uratowało człowieka, po czym przyjeżdżają ludzie, którzy go nie tylko nie ratują, ale go zabijają. Prawdę mówiąc, po czymś takim dymisja komendanta głównego to jest w ogóle minimum, a ja uważam, że minister (spraw wewnętrznych i administracji, Mariusz - red.) Kamiński powinien odejść ze stanowiska, ponieważ jego sprawowanie władzy zaczyna obfitować w zabójstwa policjantów na ludziach. To jest coś absolutnie niewyobrażalnego. W żadnym kraju nie stałoby się tak, że mamy serię takich wydarzeń i ani komendant główny, ani podsekretarz stanu nadzorujący policję ani minister, który jest za to odpowiedzialny, wszyscy udają, że nie ma problemu - dodał były szef MSW.

- Jeden taki incydent może się zdarzyć, tylko u nas to zaczyna przypominać reakcję amerykańskiej policji na czarną mniejszość w Stanach, gdzie regularnie dochodziło do zabójstw policyjnych na czarnych obywatelach USA. To jest w skutek tępoty, braku wykształcenia, prymitywizmu, braku szkolenia, a przede wszystkim uprzedzeń. To się mści brak wyszkolenia. Za to jest odpowiedzialny szef policji, za to jest odpowiedzialny minister - mówił dalej poseł KO.

Pozew cywilny za naruszenie dobrego imienia

Szymczyk: każde zdarzenie musi być analizowane indywidualnie

Komendant główny tłumaczy działania policjantów

Szymczyk: nie zgodzę się na wydawanie wyroków na policjantów przed zakończeniem postępowania

Sienkiewicz: nie dam się zastraszyć

Kamiński: sugerowanie przez byłego ministra, że policja "zabija ludzi", jest niedopuszczalne

Śmierci po interwencjach służb

W sprawie 34-letniego Bartosza S. w Lubinie śledztwo pod kątem przekroczenia uprawnień przez policjantów i nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny prowadzi Prokuratura Okręgowa w Łodzi. Policja interweniowała wobec S. 6 sierpnia, gdy na numer alarmowy zadzwoniła matka mężczyzny i poinformowała, że syn nadużywa narkotyków. S. miał być agresywny i rzucać kamieniami w okna. Funkcjonariusze go obezwładnili, a nagrania z interwencji, na których widać, jak m.in. jest przyciskany do ziemi, trafiły do sieci. Informację, że badania toksykologiczne materiału pobranego ze zwłok 34-latka wykazały obecność narkotyków w stężeniu, które mogło doprowadzić do zgonu, potwierdził w środę rzecznik łódzkiej prokuratury. Pod koniec sierpnia pełnomocnicy rodziny zmarłego złożyli zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstw m.in. mataczenia, niszczenia dowodów i poświadczenia nieprawdy. 29-letni Łukasz Ł. zmarł na początku sierpnia po policyjnej interwencji we Wrocławiu. Służby wezwał ojciec mężczyzny, który podejrzewał, że syn chciał popełnić samobójstwo. Funkcjonariusze do mieszkania weszli siłowo. Według policji mężczyzna "wymachiwał nożem w kierunku funkcjonariuszy i groził jego użyciem, w związku z czym został obezwładniony". Policja tłumaczy, że ze względu na stan psychofizyczny Ł. został przekazany ratownikom medycznym. Zmarł po kilku godzinach w szpitalu. Śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny prowadzi Prokuratura Rejonowa Wrocław Psie Pole. W poniedziałek pełnomocnicy rodziny 29-latka zapowiedzieli złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia zabójstwa przez interweniujących policjantów. 30 lipca policjanci interweniowali na przystanku we Wrocławiu wobec pijanego obywatela Ukrainy, 25-letniego Dmytra. Przewieziono go do izby wytrzeźwień, gdzie po kilku godzinach zmarł. Sprawę opisała na początku września "Gazeta Wyborcza". Komendant miejski policji we Wrocławiu zawiesił czterech interweniujących policjantów, a wobec dwóch wszczął procedurę wydalenia ze służby. Powodem było podejrzenie zastosowania przez nich środków przymusu bezpośredniego nieadekwatnie do sytuacji, a także naruszenie policyjnych przepisów wewnętrznych.