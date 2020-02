Tysiące ton śmieci na nielegalnym wysypisku. Nie wiadomo od kogo wyegzekwować jego likwidację

- Jest tu wszystko, co komuś jest niepotrzebne. Z najbliższych okolic, ale również z Niemiec. Powstała kupa śmieci - oceniam ją na parę tysięcy ton - z którą gmina i starostwo mają teraz problem. Gdzieś to trzeba zutylizować - powiedział w rozmowie z reporterem TVN24 Antoni Cygan, mieszkaniec Polic i członek stowarzyszenia "Duchowo".

"Likwidacja śmieci będzie wynosiła co najmniej 18 milionów złotych"

Jak mówiła, "zostało oszacowane, że wywiezienie i likwidacja śmieci będzie wynosiła co najmniej 18 milionów złotych", a na to samorządu nie stać. Chmielewska zapewniała jednak, że "te śmieci są zabezpieczone, ogrodzone i monitorowane". - Nie zagrażają w bezpośredni sposób. Jedyne, co może grozić to jakieś zapalenie, czy podpalenie - powiedziała.