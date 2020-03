Koniec kwarantanny. Prawie 200 uczniów odtańczyło uroczystego poloneza

W internatach w Policach zakończyła się trwająca od niemal tygodnia kwarantanna. Mimo że testy laboratoryjne wykluczyły obecność koronawirusa u dwóch uczennic, kwarantanna trwała do końca. Po wyjściu ze szkoły na uczniów czekali rodzice i opiekunowie. Część dzieci wróciła na kilka dni do domu, część została w szkole. Uczniowie odtańczyli też uroczystego poloneza.

Powodem tej decyzji było to, że wcześniej dwie 17-latki, które wróciły z północnych Włoch, trafiły do szpitala z kaszlem, gorączką i dusznościami. Pobrane od nich próbki nie wykazały obecności koronawirusa, jednak podjęto decyzję o kontynuowaniu kwarantanny.

"Wolność też tam była, tylko trochę ograniczona"

- Wynik [badania - przyp. red.] był negatywny, to się nie obawiałam. Ale wiem, że dzieci liczyły, że będą mogły przyjechać na chwilę do domu. (...) Najtrudniejszy był dla nich pierwszy dzień. Były rozbite, ale później to się już poukładało (...) i z tego, co wiem, to było im tam całkiem wesoło - mówiła matka z jednej uczennic, Izabela.