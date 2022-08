Rozmowa z Bojanowskim, wsparcie dla Ukraińców i Marsz Równości. Drugi dzień na Pol'and'Rock Festival

Marcin Wyrwał z Onetu stwierdził, że "wybierając sobie taką robotę", wiedział, że "trzeba relacjonować historię, która dzieje się na naszych oczach". - Nigdy nie myślałem o tym, żeby zmienić swój zawód. Informacja do opinii publicznej musi płynąć - dodał.

Również Wojciech Bojanowski zapewnił, że nigdy nie myślał o zmianie pracy. - Nie czuję się pełnokrwistym korespondentem wojennym. Kryzysy się zdarzają i jak wy macie kryzysy, to dobra wiadomość brzmi tak, że one się czasem kończą - stwierdził. - Z tych kryzysów często możemy wyjść silniejsi - dodał.

Gest solidarności z Ukrainą na Pol'and'Rock Festival

- Chcemy im pokazać, że jesteśmy z nimi solidarni, że to, co się tam dzieje, nie jest nam obojętne i że jesteśmy całym sercem, ciałem i duszą dziś z nimi - komentowali uczestnicy festiwalu. - W obecnej sytuacji, gdy Ukraina walczy z Rosją, myślę, że to supergest - dodawali.