Pol'and'Rock Festival dobiegł końca. "Macie siłę barykad - bez barykad. Macie siłę karabinów - bez karabinów"

- Nie bądźcie obojętni na to, co się dzieje wokół was. Walczcie swoją energią, twórzcie, budujcie. Nie dajcie się ludziom ponurym, nie ufajcie tym, co chcą was czarować - mówił w sobotnią noc Jerzy Owsiak ze sceny 28. Pol'and'Rock Festival na zakończenie imprezy. Opowiadał o swoim marzeniu o "kraju, w którym wszyscy będą się szanować i żyć w przyjaźni".

Festiwal zakończył się w nocy z soboty na niedzielę. Z festiwalowej sceny na koniec do zgromadzonych przemówił Jerzy Owsiak, pomysłodawca i siła napędowa imprezy będącej w zamyśle podziękowaniem za hojność w czasie Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zwrócił się do uczestników, żeby "walczyli o kolorowy, dowcipny, muzyczny i nieco absurdalny świat" i apelował, żeby "nie wierzyli ludziom ponurym":

- Wyjeździe stąd z tą siłą. Bo siła jest w was. Macie siłę barykad - bez barykad. Macie siłę karabinów - bez karabinów. Macie siłę kuli - bez kuli. Uśmiechajcie się do siebie, walczcie swoją energią. Tam, gdzie pracujecie, tam gdzie tworzycie, gdzie coś budujecie. Serca do góry - mówił Owsiak.

Jurek Owsiak: macie moc barykad, bez barykad TVN24

Marzenie o Polsce, w której "ludzie się szanują"

Podkreślił, że siła jest potrzebna, "zwłaszcza teraz, kiedy w tym mrowisku ktoś próbuje narzucić kierunek jazdy":

- Kiedyś żyłem w dwóch światach. PRL-u i tego, co było po jego upadku. Tamte czasy to czasy absurdu, Barei. Myślałem, że to już nie wróci - podkreślał Owsiak.

Ze zgromadzonymi festiwalowiczami podzielił się swoim marzeniem o Polsce, w "której ludzie się szanują, potrafią przytulić się w przyjaźni":

- Słuchajcie ludzi, którzy was nie czarują. Niektórzy mówią, że to my, dorośli schrzaniliśmy sprawę. Ale ja nie schrzaniłem, chociaż jestem w wieku waszych rodziców. Walczę i będę walczył cały czas - zapowiedział. Po tych słowach został nagrodzony gromkimi brawami.

Owsiak na zakończenie festiwalu: nie bądźcie obojętni na to, co się dzieje wokół nas TVN24

Akademia Sztuk Przepięknych

To, jak minął ostatni dzień festiwalu, relacjonowała nasza reporterka, Małgorzata Mielcarek. Uczestniczyła między innymi w Akademii Sztuk Przepięknych, czyli spotkaniach i wykładach poświęconych bieżącym wydarzeniom oraz równości i tolerancji.

- Jeszcze zanim rozpoczną się koncerty, spotkania przyciągają prawdziwe tłumy - podkreślała dziennikarka.

- Akademia Sztuk Przepięknych jest po prostu bardzo życiowym miejscem - mówił Piotr Jacoń, dziennikarz TVN24 i gość Akademii.

Nasza reporterka relacjonowała ostatni dzień festiwalu TVN24

Znany aktor, Dawid Ogrodnik podkreślał, że frekwencja na wykładach jest dowodem na to, że "nie dostrzega obojętności w ludziach".

Uczestnicy Akademii Sztuk Przepięknych w specjalnie zorganizowanych namiotach mogli porozmawiać między innymi z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i - na przykład - dowiedzieć się, jak można realnie pomagać uchodźcom.

Pol'and'Rock 2022

Tegoroczna edycja festiwalu odbyła się na lotnisku Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim. Festiwal okrzykiem "odjazd!" oficjalnie otworzył emerytowany zawiadowca ze stacji kolejowej w Żarach, Roman Polański, który rozpoczyna wydarzenie od 1997 roku.

Tegoroczna edycja festiwalu odbyła się na lotnisku Czaplinek-Broczyno TVN24

- To najpiękniejszy festiwal świata, który stęsknił się, aby być normalnym spotkaniem ludzi pogodnych, przyjaznych - mówił ze sceny w trakcie rozpoczęcia wydarzenia pomysłodawca i szef festiwalu Jurek Owsiak. Przy otwarciu złożono też hołd walczącym na wojnie: - Ukraino, jesteśmy z wami - zapewniał na otwarciu Owsiak.

Autor:bż

Źródło: TVN24