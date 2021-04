Pol'and'Rock Festival 2021 w nowym miejscu. Ogłosił Jerzy Owsiak

Pol'and'Rock Festival 2021 odbędzie się na lotnisku Makowice-Płoty w województwie zachodniopomorskim w dniach 29-31 lipca - poinformował prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak. Burmistrz Płotów Radosław Mackiewicz skomentował: - Cieszymy się, że w tym roku najpiękniejszy festiwal świata zawita do nas i będziemy mieli okazję pochwalić się gościnnością naszej gminy.

- Oglądaliśmy mnóstwo miejsc, jeździliśmy wszędzie. Kostrzyn (nad Odrą, gdzie wcześniej przez wiele lat odbywał się festiwal - red.) jest w tym momencie bardzo trudny do zrealizowania - tak Jerzy Owsiak tłumaczył w poniedziałek decyzję o przeniesieniu Pol'and'Rock Festival. Ogłosił, że tegoroczna edycja imprezy odbędzie się na terenie zachodniopomorskiego lotniska Makowice-Płoty. Jak mówił, znajduje się ono około 20 kilometrów od Gryfic, 80 kilometrów od Szczecina i od Koszalina, w podobnej odległości od Świnoujścia, i 17 kilometrów od Nowogardu.

50 hektarów na lotnisku

- Wydzierżawiliśmy 50 hektarów na ponad 300-hektarowym lotnisku. Będzie to festiwal w warunkach pandemicznych, a więc przygotowujemy się do wszystkiego. Przygotowujemy się do tego, że każdy uczestnik festiwalu, i ten po stronie artystów, obsługi, i ten po stronie widowni (...), będzie miał pobierany wymaz (test na obecność koronawirusa - red.) - zapewnił Owsiak.