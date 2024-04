Notowania "na absolutnie najniższym poziomie". Czy Netanjahu "za to poleci"?

Po 7 października wszystko wskazywało na to, że dni Netanjahu są policzone. Teraz jego notowania są na absolutnie najniższym poziomie, co jednak nie zmienia faktu, że on na tym stanowisku się utrzymuje - mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 doktor Patrycja Sasnal z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Generał Mieczysław Bieniek mówił, że wojskowym celem premiera Izraela była "całkowita likwidacja Hamasu i uwolnienie zakładników". - Ten cel nie został w ogóle osiągnięty - podkreślił generał.

Rzecznik izraelskiej armii Daniel Hagari przekazał we wtorek, że w związku z tym wojsko przeprowadzi śledztwo, które pozwoli zmniejszyć ryzyko powtórzenia się takich zdarzeń. Premier Izraela Benjamin Netanjahu stwierdził zaś, że doszło do "tragicznego przypadku nieumyślnego trafienia niewinnych ludzi", ale że "to się zdarza na wojnie".

Sasnal: notowania Netanjahu są na absolutnie najniższym poziomie

- Po 7 października wszystko wskazywało na to, że dni Netanjahu są policzone. W momencie, kiedy skończy się operacja wojskowa kolejnego dnia zaczyna się śledztwo, dlaczego doszło do 7 października i z pewnością to Netanjahu będzie za to odpowiedzialny i za to poleci. Jego notowania są na absolutnie najniższym poziomie, ponad 80 procent Izraelczyków nie chce go na tym stanowisku, co jednak nie zmienia faktu, że on na tym stanowisku się utrzymuje - mówiła dalej.