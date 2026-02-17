Polak oskarżony o działanie na rzecz rosyjskiego wywiadu

Dobrzyński: w ostatnich miesiącach ABW zatrzymało 55 osób Źródło: TVN24

"Wiktor Ź. zbierał i przekazywał za pomocą komunikatorów internetowych informacje dotyczące m.in. funkcjonowania obiektów o istotnym znaczeniu dla obronności Polski, których ujawnienie mogłyby wyrządzić szkodę dla naszego kraju" - przekazał we wtorek rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

"Gromadził i przekazywał"

Jak poinformował we wpisie na X, w toku śledztwa ustalono, że 29-latek "gromadził i przekazywał lokalizacje oraz dane na temat zabezpieczeń technicznych Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. oraz Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM S.A. w Bydgoszczy".

"Mężczyzna wyraził również gotowość do przekazywania informacji w zakresie rozmieszczenia obiektów wojskowych, w tym Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy" - dodał Dobrzyński.

29-latkowi grozi dożywocie

Akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie 12 lutego wpłynął do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - wynika z komunikatu prokuratury. Prokurator zarzucił mu zgłoszenie gotowości oraz działanie na rzecz rosyjskiego wywiadu (art. 130 par. 2 kk).

Rzecznik koordynatora służb specjalnych podkreślił, że oskarżonemu "grozi kara więzienia w wymiarze nie krótszym niż 8 lat do dożywotniego pozbawienia wolności".

Jak dodał, działania podjęte przez ABW na początku czerwca ubiegłego roku zapobiegły dalszej aktywności oskarżonego.

Dzięki funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego kolejny szpieg pracujący na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej za swoją działalność przeciwko Polsce odpowie przed sądem. To 29-letni Polak, Wiktor Ź.

"Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy" - informuje PK. Na obecnym etapie prokuratura nie informuje, jak do postawionych zarzutów odnosi się oskarżony.

Śledztwo w sprawie 29-latka było prowadzone przez Delegaturę ABW w Bydgoszczy pod nadzorem prokuratura z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Opracowała Aleksandra Sapeta /lulu