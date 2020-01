"Załoga nie dawała odczuć, że coś tutaj się dzieje". Polak o sytuacji na wycieczkowcu

Po pierwszym komunikacie, który był podany w języku włoskim, rozległy się brawa, więc już wszyscy wiedzieli, że są to dobre informacje - mówił w piątek obecny na statku Costa Smeralda Polak, Bartosz Jachimowicz. Na wycieczkowcu odwołano wcześniejszy alarm związany z podejrzeniem koronawirusa u pary pasażerów z Chin.

"Usłyszeliśmy, że wynik testów jest negatywny"

Jak powiedział TVN24 Bartosz Jachimowicz, Polak, który przebywa na wycieczkowcu, oficjalne ogłoszenie, że na statku nie ma osób zakażonych wirusem pojawiło się w czwartek około godziny 22. - W momencie, kiedy było ogłoszenie kapitana, wszystkie przedstawienia są przerywane, w każdym miejscu na statku słychać głos kapitana. Tak się składa, że akurat byliśmy w tym momencie w teatrze, oczywiście z pasażerami z różnych krajów i po tym pierwszym komunikacie, który był podany w języku włoskim, rozległy się brawa, więc już wszyscy wiedzieli, że są to dobre informacje - powiedział Jachimowicz.

Następnie wypowiedź kapitana przetłumaczono na inne języki. - Usłyszeliśmy, że wynik testów jest negatywny i że dzisiaj statek dobije do brzegu między godziną 7 a 7.30 - przekazał Jachimowicz. Później dodał, że dowiedział się, że pierwsze osoby opuściły statek już w nocy.

Jak mówił Jachimowicz, na statku zostało uruchomione specjalne biuro, w którym można było przebukować swoje bilety oraz otrzymać pomoc do powrotu do domu. - O 12.30 statek będzie przyjmował kolejnych pasażerów, który mieli się dosiąść wczoraj - powiedział.

"Obsługa przywiązywała trochę większą dozę czujności, jeśli chodzi o czystość"

Pasażer statku mówił, że na wycieczkowcu panował spokój. - Na początku nie do końca było wiadomo, co się dzieje, ta sprawa się przedłużała, bo sporo osób po prostu czekało od rana na możliwość zejścia na ląd, chcąc uczestniczyć w wycieczkach fakultatywnych i nie było na początku jasnej informacji. Tak naprawdę ostateczna informacja o tym, że nie będzie można zejść na ląd, pojawiła się koło godziny 14. Wtedy wszyscy czekali na oficjalny komunikat, co będzie dalej. Była lekka niepewność, ale wszyscy byliśmy w kontakcie z naszą panią pilot, która udzielała nam na bieżąco informacji, więc panował spokój - dodał.