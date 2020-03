Polski respirator z drukarki 3D. Działa, ale jeszcze nie można go używać

Aby używać respiratora potrzebna jest fachowa, medyczna wiedza, ale aby powstał, wystarczy drukarka 3D. Jeśli testy będą pomyślne, sprzęt trafi tam, gdzie najbardziej jest potrzebny. Do lekarzy i ratowników trafiają za to drukowane maski ochronne. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Krakowscy inżynierowie zaprojektowali, wydrukowali i złożyli respirator. Impulsem do stworzenia tego projektu była rozwijająca się na świecie pandemia choroby wywoływanej przez koronawirusa. - Kilka dni temu przeczytaliśmy w prasie, że we Włoszech, czyli w kraju rozwiniętym, zabrakło sprzętu medycznego - mówi współtwórca projektu Szymon Chrupczalski.

Nie ma certyfikatów. "To, niestety, będzie jeszcze trwało"

- Takie urządzenia są tworzone na świecie, natomiast ten projekt zyskał rozgłos w tym momencie i to jest bardzo pozytywne, dlatego że pozwolił nam skomunikować się z innymi grupami, które pracują nad podobnymi rozwiązaniami - mówi Chrupczalski.

Instruktor ratownictwa medycznego Maciej Koperski zwraca uwagę, że sprzęt działa, ale nie ma dopuszczających go do użycia norm. - To, niestety, będzie jeszcze trwało - podkreśla.