"Grożono, że jak tylko ruszymy głową, to nam wybiją wszystkie zęby"

Dwaj Polacy zatrzymani na Białorusi Witold Dobrowolski i Kacper Sienicki w piątek wrócili do Polski. Dzień wcześniej wieczorem wyszli z aresztu w Żodzino niedaleko Mińska.

"15 godzin bicia, torturowania, zastraszania"

Po przylocie do Polski w piątek rozmawiali z dziennikarzami na lotnisku. - Zamknięto nas w jakiejś piwnicy, sala gimnastyczna to była, tam były setki ludzi. Tam zaczęło się katowanie, to były tortury kilkunastogodzinne - relacjonował Kacper Sienicki.