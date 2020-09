Jest śledztwo w sprawie "bezprawnego pozbawienia wolności" Polaków na Białorusi

Śledztwo w sprawie zatrzymania polskich obywateli na Białorusi prowadzi Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie. Postępowanie, o którym poinformowano w poniedziałek, zostało wszczęte z urzędu 26 sierpnia. "Śledztwo prowadzone jest w kierunku bezprawnego pozbawienia wolności dokonanego ze szczególnym udręczeniem, które miało miejsce w okresie od 10 do 13 sierpnia 2020 roku w Mińsku, w Republice Białorusi. Pokrzywdzeni to trzej obywatele Rzeczypospolitej Polskiej" - przekazał dział prasowy Prokuratury Krajowej.