Polacy za zwiększaniem wydatków na obronność. Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

Poparcie dla zwiększania wydatków wyraziło 67 procent badanych. Przeciwnego zdania jest 25 procent respondentów. 8 procent jest niezdecydowanych lub odmówiło odpowiedzi na pytanie.

Badanie Opinia24 zostało przeprowadzone na 1000-osobowej próbie ogólnopolskiej.

Raport NATO: Polska na czele pod względem wydatków na obronność

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas wizyty w Waszyngtonie opublikował coroczny raport, w którym podano, o ile więcej europejscy sojusznicy NATO i Kanada zainwestowali w obronę w 2024 roku niż w roku poprzednim.

22 kraje przekroczyły próg 2 procent PKB, a na czele zestawienia jest Polska, która w ubiegłym roku przeznaczyła na ten cel 4,07 procent PKB.

W raporcie podkreślono, że kraje europejskie zwiększyły swoje budżety obronne od czasu pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, dążąc do minimalnego progu 2 procent PKB, ustalonego przez NATO jeszcze w 2014 roku.

