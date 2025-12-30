Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Polacy za zwiększaniem wydatków na obronność. Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

Wojsko Polskie
Donald Tusk o pieniądzach z SAFE na obronność
Źródło: TVN24
Czy wydatki na obronność powinny być zwiększane, nawet kosztem innych obszarów? O to zapytano badanych w sondażu pracowni Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24.

Poparcie dla zwiększania wydatków wyraziło 67 procent badanych. Przeciwnego zdania jest 25 procent respondentów. 8 procent jest niezdecydowanych lub odmówiło odpowiedzi na pytanie.

Aktualnie czytasz: Polacy za zwiększaniem wydatków na obronność. Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24

Badanie Opinia24 zostało przeprowadzone na 1000-osobowej próbie ogólnopolskiej.

Raport NATO: Polska na czele pod względem wydatków na obronność

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas wizyty w Waszyngtonie opublikował coroczny raport, w którym podano, o ile więcej europejscy sojusznicy NATO i Kanada zainwestowali w obronę w 2024 roku niż w roku poprzednim.

Ile kraje wydają na obronność? Jest raport NATO
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ile kraje wydają na obronność? Jest raport NATO

Świat

22 kraje przekroczyły próg 2 procent PKB, a na czele zestawienia jest Polska, która w ubiegłym roku przeznaczyła na ten cel 4,07 procent PKB.

W raporcie podkreślono, że kraje europejskie zwiększyły swoje budżety obronne od czasu pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, dążąc do minimalnego progu 2 procent PKB, ustalonego przez NATO jeszcze w 2014 roku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: fotodrobik/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Wojsko PolskieSondaże
Czytaj także:
Chciał zainwestować w akcję, trafił na oszusta. Stracił blisko 383 tysiące złotych
Pracownik sądu wyłudził ponad 3 miliony zł
Łódź
Zima, Mława
Pokazujecie nam powrót zimy. Zdjęcia i nagrania
METEO
Na Pradze uratowano kobietę z trójką dzieci
Paliło się mieszkanie w kamienicy. Policjanci uratowali kobietę z trójką dzieci
WARSZAWA
imageTitle
"Tak źle w historii naszych skoków dawno nie było"
EUROSPORT
Amerykańska policja
15-latka porwana w Boże Narodzenie odnaleziona dzięki funkcji w telefonie
Świat
imageTitle
Nie żyje legenda Atletico Madryt
EUROSPORT
Pożar mieszkania w Łomiankach
Seria pożarów w nocy. Dwie osoby nie żyją
WARSZAWA
Niedzielne śnieżyce w Polsce
Alert RCB przed zawiejami, zamieciami i silnym wiatrem
METEO
Pożar szopki bożonarodzeniowej
Pożar szopki bożonarodzeniowej. Przyczyną mogły być fajerwerki. Nagranie
Trójmiasto
Portret poszukiwanego mężczyzny
Napadł na kobietę. Policja szuka tego mężczyzny
Trójmiasto
haker internet bezpiecenstwo shutterstock_2485580919
Nadciąga cybertsunami. Ostrzeżenie
BIZNES
Śnieg, opady śniegu, zawieje śnieżne
Czerwony alarm IMGW. Do 60 centymetrów śniegu
METEO
Fregata rakietowa Dali (553) i okręt zaopatrzeniowy Qinghaihu (885) w czasie ćwiczeń, październik 2025
Chińska armia straszy przejęciem amerykańskich HIMARSów
Świat
imageTitle
Zdjęcie z relaksu przy stole. Kilkadziesiąt minut później wypadek i dwie ofiary
EUROSPORT
platfiorma wiertnicza zatoka gwinejska afryka shutterstock_680938996
Koniec koszmaru uprowadzonego polskiego marynarza. Wrócił już do kraju
Świat
imageTitle
Pogrążyły go milimetry. Kulisy dyskwalifikacji skoczka
EUROSPORT
portfel pieniadze oszczednosci shutterstock_2495156271
"Efekt domina" po podwyżce pensji minimalnej
BIZNES
Twórca marki Red is Bad Paweł S.
Paweł S. "był w konspiracji, w układzie". Miał kupić osiem aut w trzy miesiące
Polska
Beyonce w 2024 roku
Beyonce została właśnie miliarderką
BIZNES
Donald Tusk
Tusk będzie dziś rozmawiać z unijnymi przywódcami
Polska
Wysokie fale na Bałtyku
Najwyższy stopień ostrzeżeń. Przekroczone stany alarmowe
METEO
Konkret24. "Gigantyczna podwyżka podatku VAT"? O jaką decyzję chodzi
"Gigantyczna podwyżka podatku VAT"? O jaką decyzję chodzi
KONKRET24
Przesiedleni Palestyńczycy wśród gruzów zniszczonych budynków w mieście Gaza (11.10.2025)
Zobowiązują się przekazać dwa miliardy na pomoc dla ONZ. Dotąd cięli wydatki
Świat
Marsz Niepodległości w 2025 roku
Winny jest "Żyd" i "komunista". I jeszcze Niemiec, i Ukrainiec, i uchodźca
Tomasz Słomczyński
Rolnicy protestują
Protesty rolników w całej Polsce. Blisko 200 miejsc na mapie
Polska
imageTitle
Młody Polak bohaterem we Włoszech. "Znakomity"
EUROSPORT
46 min
pc
Zarzucano jej mobbing, dzisiaj rozlicza się z Lewicą. Była wiceszefowa o "brudnej grze"
Kultura polityczna
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Rząd szykuje rewolucję. "To jest niedopuszczalne"
BIZNES
Intensywne opady śniegu, zima, późna jesień
Śnieżyce nad Polską. Najgroźniejsze będą w wąskim pasie
METEO
Psy zagryzły kaczki w parku
"Wbiegły na taflę lodu pokrywającą zbiornik i zagryzły ptaki"
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica