Polacy ufają lokalnym mediom. "Chcemy wiedzieć, co się dzieje w mieście czy gminie"

Ocenili media lokalne

- Dzięki tym badaniom możemy rozpoznawać potrzeby dziennikarzy i wydawców mediów lokalnych. Staramy się na nie odpowiadać. Badając relacje między mediami a odbiorcami, staramy się również odczytywać to, czego mediom potrzeba, żeby dobrze działać. Dla nas ważne jest to, że zainteresowanie tematami lokalnymi jest ogromne. Ponad 80 procent odbiorców deklaruje, że informacje lokalne są dla nich ważne. Stale chcemy wiedzieć, co się dzieje na poziomie miasta czy gminy - mówi Katarzyna Sroczyńska z Fundacji Media Forum.

- To, co jest nowe, to to, że 19 procent odbiorców deklaruje, że byłoby płacić za treści lokalne, które byłyby unikatowe. Warto o tym mówić, ponieważ to pokazuje, że zmienia się nasze podejście do treści - wskazuje Sroczyńska.