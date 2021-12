Lex TVN przyjęte. Pół roku temu trwały protesty w wielu polskich miastach. Temat znów jest aktualny

Mieszkańcy polskich miast protestują przeciwko lex TVN

Protestować przychodzili ci, którzy pamiętają poprzedni system i najlepiej wiedzą, co w praktyce oznacza. - Mam 65 lat i doskonale pamiętam, co to jest brak wolności słowa, co to jest zamordyzm, co to jest Trybuna Ludu i co to jest prawda, taka moskiewska - mówiła uczestniczka protestu w Tarnowie.