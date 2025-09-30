Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Polacy pokochali podcasty. Takich posłuchasz w TVN24+

muzyka sluchawki
Sikorski nie uścisnął dłoni Cenckiewiczowi. Co zdarzyło się na posiedzeniu RBN
Źródło: TVN24
30 września przypada Międzynarodowy Dzień Podcastu. Internetowa audycja dostępna na życzenie narodziła się 22 lata temu i zdobyła niesłychaną popularność na całym świecie. Według badań z czerwca podcastów w Polsce słucha co tydzień ponad 8 mln ludzi. W serwisie TVN24+ ich oferta jest bogata i bardzo różnorodna.

Nazwa "podcast" pochodzi od słów "iPod" i "broadcast" (transmisja). Dostępna na życzenie internetowa audycja audio, a coraz częściej również wideo, to coś w rodzaju nowoczesnej wersji radia. Słuchacze bardzo polubili formułę, w której nagrania można odsłuchiwać w dowolnym miejscu i czasie. Najbardziej popularni podcasterzy mają miliony subskrybentów i stają się prawdziwymi gwiazdami.

W czerwcu minęły 22 lata od wynalezienia podcastu. Pierwszy był "Open Source" - program dyskusyjny o polityce i kulturze prowadzony przez dziennikarza Christophera Lydona. Zadebiutował latem 2003 roku. Od tego czasu forma podcastu odniosła ogromny sukces, zarówno pod względem słuchalności, jak i wpływu na rzeczywistość.

Szacuje się, że liczba słuchaczy podcastów na całym świecie osiągnęła 547 mln w 2024 roku, a do 2027 roku sięgnie 652 mln. W Polsce co tydzień słucha podcastów 8,4 miliona Polaków, a miesięczny zasięg to niemal 11 milionów - to dane z szóstej edycji badania "Słuchacz podcastów w Polsce", przygotowanego przez Grupę Eurozet we współpracy z Publicis Groupe, opublikowanego w czerwcu 2025 roku.

Podcasty w serwisie TVN24+

W serwisie TVN24+ oferta podcastowa jest bardzo bogata i różnorodna. Dla dziennikarzy TVN24 i współpracowników stacji oraz portalu TVN24.pl to nowa przestrzeń do dzielenia się swoją wiedzą, opiniami i analizami, a także do pogłębionych rozmów z ekspertami. Wiele z naszych podcastów ma już ugruntowaną pozycję i wiernych słuchaczy.

"Podcast Polityczny"

"Podcast Polityczny" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego to projekt reporterki "Faktów" TVN oraz autora "Rozmowy Piaseckiego" i "Kawy na ławę" w TVN24. Poznajemy tajemnice i kulisy Sejmu, rządu i Pałacu Prezydenckiego. Autorzy przedstawiają sprawdzone informacje i polityczną kuchnię.

Posłuchaj "Podcastu Politycznego" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego

Arleta Zalewska i Konrad Piasecki
Arleta Zalewska i Konrad Piasecki
Źródło: TVN24+

"Podcast o zagranicy"

W "Podcaście o zagranicy" Maciej Tomaszewski przybliża miejsca i problemy, o których na co dzień być może nie jest głośno, ale które nie tracą na ważności. A to wszystko dzięki ludziom, którzy naprawdę wiedzą, o czym mówią.

Posłuchaj "Podcastu o zagranicy"

"Wywiad medyczny"

Podcast, w którym dziennikarka TVN24 Joanna Kryńska rozmawia o tym, co naprawdę się liczy - o zdrowiu. Sama przeszła trudną diagnozę i poważną operację. - Bałam się. Ale cały czas słuchałam specjalistów - mówi. Teraz oddaje głos najlepszym lekarzom w Polsce. W opartych na faktach rozmowach obalają medyczne mity, prostują półprawdy i - opowiadając o najnowszych odkryciach medycyny - pomagają zrozumieć, co naprawdę służy naszemu zdrowiu.

Posłuchaj "Wywiadu medycznego"

Joanna Kryńska prowadzi podcast "Wywiad medyczny"
Joanna Kryńska prowadzi podcast "Wywiad medyczny"
Źródło: TVN24

"Czas przyszły"

Naszedł czas techimperiów. Jak odnaleźć się w skomplikowanym świecie, w którym sztuczna inteligencja, algorytmy i roboty stają się narzędziami dnia codziennego?

Posłuchaj "Czasu przyszłego"

"Sekcja Archeo"

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o historii, ale boicie się zapytać, bo odpowiedź może okazać się zupełnie inna, niż się spodziewacie. "Sekcja Archeo" to podcast, w którym przybliżamy czasy dawno minione (słusznie lub nie) oraz wydarzenia i opowieści z zamierzchłej przeszłości w zupełnie inny sposób niż to, do czego przyzwyczailiście się na lekcjach historii w szkole. Aleksander Przybylski i jego niezwykli goście zabierają w podróż do świata, którego już nie ma, ale za którym można zatęsknić.

Posłuchaj "Sekcji Archeo"

"Ciekawe czasy"

Obyś żył w ciekawych czasach - znane chińskie przekleństwo stało się naszą rzeczywistością. Świat, który znamy, drży w posadach. Stare i nowe konflikty wybuchają niemal każdego dnia. I o nich właśnie jest podcast "Ciekawe czasy". Razem z Kubą Kucharczykiem przyglądamy się międzynarodowym kryzysom, które - choć dziś wydają się odległe - jutro mogą zapukać do naszych drzwi i zmienić również naszą rzeczywistość. 

Posłuchaj "Ciekawych czasów"

"I co teraz?"

Świat się zmienia i co chwilę wstrząsają nim nowe doniesienia. Justyna Suchecka i Natalia Szostak za każdym razem pytają więc: i co teraz?

Posłuchaj "I co teraz?"

Justyna Suchecka i Natalia Szostak rozmawiają o gorących tematach
Justyna Suchecka i Natalia Szostak rozmawiają o gorących tematach
Źródło: TVN24

"Podcast o końcu świata" Magdy Łucyan

Jak blisko klimatycznej katastrofy jesteśmy? I co możemy zrobić, by ją powstrzymać? Cykl rozmów Magdy Łucyan.

Posłuchaj "Podcastu o końcu świata"

"Kultura polityczna"

Kultura i polityka - te słowa rzadko idą w parze. W tym podcaście jest jednak inaczej. Tu rozmawiamy o tym, jak polityka i kultura się przenikają. O książkach, które politycy piszą, czytają lub przeczytać powinni. O filmach i serialach, które zdradzają kulisy politycznej kuchni, oraz o tych, które wywołują gorące dyskusje i awantury. O sztuce, która wywołuje polityczne kontrowersje i spory. Rozmawiamy o politykach i z politykami. Na "Kulturę polityczną" zaprasza dziennikarz TVN24 Dawid Rydzek.

Posłuchaj "Kultury politycznej"

"Szczyt Europy"

Wyjątkowy podcast Polskiego Radia i TVN24. Ze "Szczytu Europy" opowiadamy o tym, co słychać na brukselskich korytarzach i szeroko wyjaśniamy, co oznaczają nagłówki dotyczące Unii Europejskiej.

Posłuchaj "Szczytu Europy"

"Kobiecy Punkt Widzenia"

"Kobiecy Punkt Widzenia" poświęcony jest kobietom i ich spojrzeniu na bieżące i aktualne wydarzenia. Reporterka TVN24 Małgorzata Mielcarek do rozmów zaprasza kobiety silne, ciekawe i aktywne.

Posłuchaj "Kobiecego Punktu Widzenia"

"Czarno na białym. Podcast"

"Czarno na białym" to nagradzany magazyn reporterski, pokazujący najważniejsze wydarzenia społeczno-polityczne z kraju i ze świata, ich kulisy i konsekwencje. W podcaście reporterzy opowiadają o kulisach swojej pracy, ciekawostkach, niezwykłych wydarzeniach na planie i o wątkach, których nie pokazano w telewizji.

Posłuchaj "Czarno na białym. Podcast"

"Superwizjer. Podcast"

Program tworzy zespół czołowych dziennikarzy śledczych. Zajmują się tropieniem nieprawidłowości w życiu publicznym, pokazują korupcję władzy, błędy wymiaru sprawiedliwości, skandale w policji, afery gospodarcze.

Posłuchaj "Superwizjer. Podcast"

"WITajcie w mojej bańce"

Co było pierwsze - rzeczywistość czy mem? Czego lepiej słuchać - piosenek czy polityków? O tym, kto bardziej fałszuje, kto trzyma się scenariuszy, a kto improwizuje. Bardzo subiektywny przegląd istotnych wydarzeń tygodnia Radomira Wita z naciskiem na bardzo subiektywny. Spotykamy się nie po to, żeby się nawzajem przekonywać, tylko po to, żeby chociaż się nawzajem poruszyć. 

Posłuchaj "WITajcie w mojej bańce"

Radomir Wit w podcaście podsumowuje mijający tydzień
Radomir Wit w podcaście podsumowuje mijający tydzień

Autorka/Autor: az

Źródło: TVN24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Czytaj także:
Poszukiwania 83-letniej grzybiarki zakończyły się powodzeniem
Kilkanaście godzin poszukiwań, 83-latkę znaleźli przy pomocy drona
Olsztyn
Zakupy w supermarkecie (zdjęcie poglądowe)
PILNETak rosną ceny w Polsce
BIZNES
Nawrocki snus
Nawrocki o woreczkach nikotynowych. "Lepiej żyć bez tego"
Polska
HOŁOWNIA
Hołownia aplikuje do ONZ. Ile by zarabiał, czym by się zajmował i jakie ma szanse
Ewa Żebrowska
imageTitle
Kiedy kolejny mecz Świątek w Pekinie?
Najnowsze
Tajfunu Bualoi uderzył w Wietnam. Rośnie bilans ofiar
Tysiące domów odciętych od świata. Rośnie bilans ofiar
METEO
Kabul, Afganistan
Władze wyłączyły internet i telefonię komórkową
BIZNES
JANAF
"Węgry dogadały się z Rosją na tańszą ropę i gaz"
BIZNES
imageTitle
Polski mur Porto nie do przebicia. "Szeryf", "Bezbłędny występ"
EUROSPORT
smieci
Weszli do sześciu firm, zatrzymali sześć osób. Znaleźli broń palną
Katowice
Traktor potrącił śmiertelnie rowerzystę
Rowerzysta uderzył w ciągnik, zginął na miejscu
Kujawsko-Pomorskie
Jens Stoltenberg
Stoltenberg o zamiarach Trumpa: rozważał wykluczenie kilku krajów
Świat
Meksyk
Miesiąc opadów w niecałe trzy godziny
METEO
Lotnisko Chopina ostrzega przed oszustami (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria samolotu z Warszawy do Barcelony. Zawrócił zaraz po starcie
WARSZAWA
Tomasz Siemoniak
Jakie pytanie Siemoniak zadałby Ziobrze. "Czy stać go na coś takiego?"
Polska
imageTitle
"Nie należy przejmować się zasadami". Stanowczy głos Świątek
EUROSPORT
Małe surykatki w warszawskim zoo
Dzielą się i zamieniają rolami. Mają ostre jak igły zęby
WARSZAWA
Donald Trump
Ugoda z Trumpem. Gigant zapłaci ponad 24 miliony dolarów
BIZNES
Biełogrod
W mieście "zapanowały ciemności". Moment ataku na rosyjską elektrociepłownię
Świat
imageTitle
Mourinho obrażany przez kibiców klubu, którego jest legendą. Będzie kara
EUROSPORT
Wypadek z udziałem 14-latka na hulajnodze
Nieprzytomnego 14-latka zabrał do szpitala śmigłowiec
Kujawsko-Pomorskie
Kobieta w szpitalu
Od dziś zmiany w dostępie do opieki zdrowotnej dla Ukraińców
BIZNES
Strażnicy graniczni, Kraków Balice
Z lotniska do więzienia
Kraków
Zorza polarna, Kraśnik (Zachodniopomorskie)
Zorza polarna rozświetliła niebo nad Polską
METEO
Narkotyki znalezione w mieszkaniu 19-latka
Zapukali do jego drzwi, w mieszkaniu znaleźli 200 porcji narkotyków
WARSZAWA
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
"Może być trochę szokujące". Kanclerz Niemiec o Rosji
Świat
imageTitle
Gol Piątka w azjatyckiej Lidze Mistrzów. Na wagę remisu
EUROSPORT
rosyjscy zolnierze 09042025 02
"Największy od dziewięciu lat". Putin ogłasza pobór do wojska
Świat
Taszkient jest stolicą Uzbekistanu
Masowe zatrucie. Niemal dwa tysiące przedszkolaków w szpitalach
Świat
Szczątki samolotu Air France na Oceanie Atlantyckim
Zginęło 228 osób. Kolejny rozdział po największej katastrofie w dziejach Air France
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica