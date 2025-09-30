Polacy pokochali podcasty. Takich posłuchasz w TVN24+

Sikorski nie uścisnął dłoni Cenckiewiczowi. Co zdarzyło się na posiedzeniu RBN Źródło: TVN24

Nazwa "podcast" pochodzi od słów "iPod" i "broadcast" (transmisja). Dostępna na życzenie internetowa audycja audio, a coraz częściej również wideo, to coś w rodzaju nowoczesnej wersji radia. Słuchacze bardzo polubili formułę, w której nagrania można odsłuchiwać w dowolnym miejscu i czasie. Najbardziej popularni podcasterzy mają miliony subskrybentów i stają się prawdziwymi gwiazdami.

W czerwcu minęły 22 lata od wynalezienia podcastu. Pierwszy był "Open Source" - program dyskusyjny o polityce i kulturze prowadzony przez dziennikarza Christophera Lydona. Zadebiutował latem 2003 roku. Od tego czasu forma podcastu odniosła ogromny sukces, zarówno pod względem słuchalności, jak i wpływu na rzeczywistość.

Szacuje się, że liczba słuchaczy podcastów na całym świecie osiągnęła 547 mln w 2024 roku, a do 2027 roku sięgnie 652 mln. W Polsce co tydzień słucha podcastów 8,4 miliona Polaków, a miesięczny zasięg to niemal 11 milionów - to dane z szóstej edycji badania "Słuchacz podcastów w Polsce", przygotowanego przez Grupę Eurozet we współpracy z Publicis Groupe, opublikowanego w czerwcu 2025 roku.

Podcasty w serwisie TVN24+

W serwisie TVN24+ oferta podcastowa jest bardzo bogata i różnorodna. Dla dziennikarzy TVN24 i współpracowników stacji oraz portalu TVN24.pl to nowa przestrzeń do dzielenia się swoją wiedzą, opiniami i analizami, a także do pogłębionych rozmów z ekspertami. Wiele z naszych podcastów ma już ugruntowaną pozycję i wiernych słuchaczy.

"Podcast Polityczny"

"Podcast Polityczny" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego to projekt reporterki "Faktów" TVN oraz autora "Rozmowy Piaseckiego" i "Kawy na ławę" w TVN24. Poznajemy tajemnice i kulisy Sejmu, rządu i Pałacu Prezydenckiego. Autorzy przedstawiają sprawdzone informacje i polityczną kuchnię.

Posłuchaj "Podcastu Politycznego" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego

Arleta Zalewska i Konrad Piasecki Źródło: TVN24+

"Podcast o zagranicy"

W "Podcaście o zagranicy" Maciej Tomaszewski przybliża miejsca i problemy, o których na co dzień być może nie jest głośno, ale które nie tracą na ważności. A to wszystko dzięki ludziom, którzy naprawdę wiedzą, o czym mówią.

Posłuchaj "Podcastu o zagranicy"

"Wywiad medyczny"

Podcast, w którym dziennikarka TVN24 Joanna Kryńska rozmawia o tym, co naprawdę się liczy - o zdrowiu. Sama przeszła trudną diagnozę i poważną operację. - Bałam się. Ale cały czas słuchałam specjalistów - mówi. Teraz oddaje głos najlepszym lekarzom w Polsce. W opartych na faktach rozmowach obalają medyczne mity, prostują półprawdy i - opowiadając o najnowszych odkryciach medycyny - pomagają zrozumieć, co naprawdę służy naszemu zdrowiu.

Posłuchaj "Wywiadu medycznego"

Joanna Kryńska prowadzi podcast "Wywiad medyczny" Źródło: TVN24

"Czas przyszły"

Naszedł czas techimperiów. Jak odnaleźć się w skomplikowanym świecie, w którym sztuczna inteligencja, algorytmy i roboty stają się narzędziami dnia codziennego?

Posłuchaj "Czasu przyszłego"

"Sekcja Archeo"

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o historii, ale boicie się zapytać, bo odpowiedź może okazać się zupełnie inna, niż się spodziewacie. "Sekcja Archeo" to podcast, w którym przybliżamy czasy dawno minione (słusznie lub nie) oraz wydarzenia i opowieści z zamierzchłej przeszłości w zupełnie inny sposób niż to, do czego przyzwyczailiście się na lekcjach historii w szkole. Aleksander Przybylski i jego niezwykli goście zabierają w podróż do świata, którego już nie ma, ale za którym można zatęsknić.

Posłuchaj "Sekcji Archeo"

"Ciekawe czasy"

Obyś żył w ciekawych czasach - znane chińskie przekleństwo stało się naszą rzeczywistością. Świat, który znamy, drży w posadach. Stare i nowe konflikty wybuchają niemal każdego dnia. I o nich właśnie jest podcast "Ciekawe czasy". Razem z Kubą Kucharczykiem przyglądamy się międzynarodowym kryzysom, które - choć dziś wydają się odległe - jutro mogą zapukać do naszych drzwi i zmienić również naszą rzeczywistość.

Posłuchaj "Ciekawych czasów"

"I co teraz?"

Świat się zmienia i co chwilę wstrząsają nim nowe doniesienia. Justyna Suchecka i Natalia Szostak za każdym razem pytają więc: i co teraz?

Posłuchaj "I co teraz?"

Justyna Suchecka i Natalia Szostak rozmawiają o gorących tematach Źródło: TVN24

"Podcast o końcu świata" Magdy Łucyan

Jak blisko klimatycznej katastrofy jesteśmy? I co możemy zrobić, by ją powstrzymać? Cykl rozmów Magdy Łucyan.

Posłuchaj "Podcastu o końcu świata"

"Kultura polityczna"

Kultura i polityka - te słowa rzadko idą w parze. W tym podcaście jest jednak inaczej. Tu rozmawiamy o tym, jak polityka i kultura się przenikają. O książkach, które politycy piszą, czytają lub przeczytać powinni. O filmach i serialach, które zdradzają kulisy politycznej kuchni, oraz o tych, które wywołują gorące dyskusje i awantury. O sztuce, która wywołuje polityczne kontrowersje i spory. Rozmawiamy o politykach i z politykami. Na "Kulturę polityczną" zaprasza dziennikarz TVN24 Dawid Rydzek.

Posłuchaj "Kultury politycznej"

"Szczyt Europy"

Wyjątkowy podcast Polskiego Radia i TVN24. Ze "Szczytu Europy" opowiadamy o tym, co słychać na brukselskich korytarzach i szeroko wyjaśniamy, co oznaczają nagłówki dotyczące Unii Europejskiej.

Posłuchaj "Szczytu Europy"

"Kobiecy Punkt Widzenia"

"Kobiecy Punkt Widzenia" poświęcony jest kobietom i ich spojrzeniu na bieżące i aktualne wydarzenia. Reporterka TVN24 Małgorzata Mielcarek do rozmów zaprasza kobiety silne, ciekawe i aktywne.

Posłuchaj "Kobiecego Punktu Widzenia"

"Czarno na białym. Podcast"

"Czarno na białym" to nagradzany magazyn reporterski, pokazujący najważniejsze wydarzenia społeczno-polityczne z kraju i ze świata, ich kulisy i konsekwencje. W podcaście reporterzy opowiadają o kulisach swojej pracy, ciekawostkach, niezwykłych wydarzeniach na planie i o wątkach, których nie pokazano w telewizji.

Posłuchaj "Czarno na białym. Podcast"

"Superwizjer. Podcast"

Program tworzy zespół czołowych dziennikarzy śledczych. Zajmują się tropieniem nieprawidłowości w życiu publicznym, pokazują korupcję władzy, błędy wymiaru sprawiedliwości, skandale w policji, afery gospodarcze.

Posłuchaj "Superwizjer. Podcast"

"WITajcie w mojej bańce"

Co było pierwsze - rzeczywistość czy mem? Czego lepiej słuchać - piosenek czy polityków? O tym, kto bardziej fałszuje, kto trzyma się scenariuszy, a kto improwizuje. Bardzo subiektywny przegląd istotnych wydarzeń tygodnia Radomira Wita z naciskiem na bardzo subiektywny. Spotykamy się nie po to, żeby się nawzajem przekonywać, tylko po to, żeby chociaż się nawzajem poruszyć.

Posłuchaj "WITajcie w mojej bańce"

Radomir Wit w podcaście podsumowuje mijający tydzień