Polska Mimo alarmów, nie reagują. Gdzie należy szukać schronienia w przypadku zagrożenia Dariusz Łapiński |

Mimo alarmów, nie reagują. Gdzie należy szukać schronienia w przypadku zagrożenia Źródło wideo: "Fakty" TVN Źródło zdj. gł.: "Fakty" TVN

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Zawyły syreny alarmowe - mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostawali SMS-y z ostrzeżeniami "zagrożeniem atakiem z powietrza". - Mieliśmy naprawdę dużo szczęścia, że te obiekty spadły na tereny niezabudowane i nikomu nic się nie stało - powiedziała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.

Mimo trwającej od kilku lat wojny za granicą - przy spadających od czasu do czasu w kraju dronach i rakietach - wciąż nie reagujemy na zagrożenie tak, jak powinniśmy.

Polacy nie reagują na alerty RCB i syreny alarmowe Źródło zdjęcia: "Fakty" TVN

Mieszkańcy wschodnich regionów przyznają, że nie wiedzieli tak naprawdę, co mają zrobić. Mówią, że słyszeli syreny, ale nie reagowali na nie. - Nie wiadomo, co to robić. Zostaję w domu, nie zwracam uwagi na to - stwierdziła jedna z kobiet. Zapytana, gdzie się wówczas chowa, odpowiedziała: - Pod kołdrą.

Gdzie należy szukać schronienia w przypadku alarmu

Gdy ogłaszany jest alarm o zagrożeniu atakiem z powietrza, wszyscy których on dotyczy, powinni schować się w bezpiecznym miejscu. Niekoniecznie musi to być schron. W miarę bezpieczne miejsce można znaleźć nawet w domu.

Prezes "Safety Project", major rezerwy dr Jarosław Stelmach wskazał, że powinno to być miejsce, które ma silny strop, silne ściany, nie ma okien, ma dwa wyjścia ewakuacyjne i dostęp świeżego powietrza.

- To może być spiżarnia. To może być korytarz, toaleta - powiedział dr Michał Piekarski z Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu Wrocławskiego. Takie miejsce trzeba znaleźć wcześniej, a nie szukać go tuż przed atakiem.

Mieszkańcy przygranicznych miejscowości przyznają, że nie zwracają uwagi na alerty RCB, są nawet tacy, którzy blokują numer Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zablokować nie da się natomiast syren alarmowych.

- Rozumiem, że są uciążliwe. Powodują, że w nocy budzimy się, ale wydaje mi się, że życie jest ważniejsze od komfortu - podsumował dyrektor wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Józef Gdański.

Sygnały alarmowe