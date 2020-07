Szukają sprawiedliwości w Strasburgu. "Jeśli chodzi o liczbę skarg, Polska jest w pierwszej dziesiątce"

Coraz więcej osób LGBT z Polski zwraca się o pomoc do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zresztą nie tylko oni, bo Polacy masowo skarżą się do Strasburga. Kiedy wszystkie możliwości pomocy w kraju zostaną już wyczerpane, ostatnią deską ratunku może być właśnie Trybunał. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Profesor prawa Jakub Urbanik w polskich sądach wyczerpał już wszystkie możliwości - w Polsce żaden sąd już mu nie pomoże. W TVN24 śledzimy tę sprawę od lat - Urbanik wspólnie z partnerem, profesorem prawa z Hiszpanii próbują zawrzeć związek małżeński. W Hiszpanii to jest możliwe, ale ślub blokuje polskie prawo. Dlatego mężczyźni zdecydowali się na skargę do Trybunału w Strasburgu.

"Polska jest w pierwszej dziesiątce"

Dr Katarzyna Wiśniewska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (HFPC) zwraca uwagę, że "często Europejski Trybunał Praw Człowieka jest ostatnią nadzieją". Organizacja sprawdziła, jak często i na co Polacy skarżą się do Strasburga. - Jeśli chodzi o liczbę skarg, Polska jest w pierwszej dziesiątce - zwraca uwagę Wiśniewska.

Liczne skargi obywateli o łamanie praw człowieka

Do Strasburga poskarżyć się można tylko wtedy, kiedy wyczerpie się całą sądową drogę w kraju. Tak zrobiła fundacja Panoptykon - poskarżyła się na prawo pozwalające na łatwą inwigilację obywateli. - Skarga była kolejnym rokiem. Próbą włączenia poważnej europejskiej instytucji w walkę o to, by przepisy dotyczące inwigilacji były zgodne ze standardami europejskimi - mówi Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon.

A to tylko wycinek tego, na co w ostatnim czasie skarżyliśmy się do Trybunału. Sędziowie już zajęli się skargą fundacji Panoptykon - przyjęto też 20 spraw osób, które nie mogą zawrzeć w Polsce związków jednopłciowych. W zeszłym tygodniu Trybunał przyznał rację Czeczenom starającym się w Polsce o azyl. Niebawem spodziewać się można sprawy dotyczącej statusu nowych sędziów w Polsce. Był też wyrok za niesłuszną deportację studenta do Iraku.