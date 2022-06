Laureatki Pokojowej Nagrody Nobla apelują w Krakowie: Wzywamy do zaprzestania wojny. Wasz ból jest naszym bólem

Kobiety chciały wyrazić solidarność z Ukrainkami, pokazać, że ich los nie jest im obojętny i zapewnić, że będą dalej przekazywać ich historie. - Wzywamy do zaprzestania wojny. Chcemy powiedzieć kobietom: wasza siła jest naszą siłą, wasz ból jest naszym bólem, wasza wolność jest naszą wolnością - zaapelowała Tawakkol Karman z Jemenu . - Spotkałyśmy wspaniałe kobiety, które widzą, czym jest pokój. Mamy takie same marzenia: pokój - podkreśliła. Leymah Gbowee z Liberii oceniła, że bez zaangażowania kobiet nie będzie pokoju, a opowieści o stracie rodziny, dzieci są "krytycznym przykładem przemocy".

Williams, urodzona w 1950 roku w amerykańskim Vermont, to działaczka na rzecz pokoju i praw kobiet, koordynatorka Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zakazu Min Przeciwpiechotnych (International Campaign to Ban Landmines) - organizacji dążącej do wyeliminowania min przeciwpiechotnych. Do sukcesów tej organizacji należy traktat ottawski z 1997 roku o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu. Dokument ratyfikowały 164 państwa, wśród nich nie ma między innymi Rosji, USA i Chin. Nobla otrzymała w 1997 roku.