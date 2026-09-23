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Pokaz mody Paprocki Brzozowski w ministerstwie rolnictwa. Resort odpowiada na krytykę

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Siedziba Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Wojciech Olkuśnik
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W budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się pokaz mody marki Paprocki Brzozowski. Odezwały się głosy krytyki wśród polityków opozycji. "Był to w całości komercyjny wynajem powierzchni, z którego wpływy trafią do Skarbu Państwa" - tłumaczy resort w opublikowanym oświadczeniu.

We wtorek wieczorem w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się pokaz duetu projektantów Paprocki Brzozowski. Na wydarzeniu pojawiło się wiele gwiazd i internetowych twórców.

Krytykują pokaz mody Paprocki Brzozowski. "Modelki zamiast rolników"

Organizację pokazu mody w siedzibie resortu skrytykowała część polityków opozycji. Między innymi poseł PiS, wiceminister rolnictwa w latach 2021-2023 Krzysztof Ciecióra określił ministerstwo "klubem nocnym". "Modelki zamiast rolników, sadowników, ogrodników i pszczelarzy" - napisał.

Sebastian Kaleta z PiS twierdził z kolei, że pokaz mody w siedzibie resortu rolnictwa "urządził" minister Stefan Krajewski. "Instytucja publiczna czy prywatny folwark dla celebrytów? Można się domyślać, jakie zdanie mają o nim polscy rolnicy" - komentował.

"Według premiera wojna może wybuchnąć za kilka miesięcy, więc Ministerstwo Rolnictwa ze Stefanem Krajewskim podejmuje strategiczne działania. Pokaz mody w gmachu ministerstwa. Już nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać. Tylko Polski szkoda" - ocenił natomiast Jacek Sasin.

Jest oświadczenie resortu w sprawie pokazu mody. "Wprowadzanie w błąd"

Resort opublikował w środę oświadczenie, w którym przekazano, że "wszelkie sugestie, jakoby ministerstwo było organizatorem wydarzenia, finansowało je ze środków publicznych lub organizowało 'zabawę' w gmachu urzędu, są całkowicie niezgodne z prawdą i wprowadzają opinię publiczną w błąd".

"W wydarzeniu nie brał udziału Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ani w żaden sposób nie byli w nie zaangażowani pracownicy merytoryczni ministerstwa, którzy realizują swoje codzienne, ustawowe obowiązki na rzecz polskiej wsi. Na jego realizację nie wydano środków z budżetu państwa ani z funduszy promocji. Był to w całości komercyjny wynajem powierzchni, z którego wpływy trafią do Skarbu Państwa" - czytamy w oświadczeniu.

Jak zaznacza resort, kluczowym elementem wynegocjowanej przez niego umowy komercyjnej "było zobowiązanie najemcy do sfinansowania i zorganizowania na własny koszt strefy prezentacji oraz promocji polskiej żywności wysokiej jakości".

"Dzięki temu wydarzenie z udziałem czołowych polskich twórców, przedstawicieli kultury, mediów oraz osób kształtujących trendy stało się skutecznym i bezkosztowym dla podatnika narzędziem promującym rodzime produkty rolno-spożywcze takie jak polskie jabłka, sery czy miody. W dobie rosnącej konkurencji nowoczesny patriotyzm gospodarczy polega właśnie na wykorzystywaniu każdej okazji biznesowej do budowania prestiżu polskich marek - zarówno rodzimej myśli projektowej, jak i przede wszystkim polskiego rolnictwa i przetwórstwa - docierając do środowisk i odbiorców, do których rzadko trafiają tradycyjne formy kampanii" - przekazano.

Podkreślono również, że "resort działał zgodnie z zasadami prawa, z zachowaniem pełnej transparentności oraz z poszanowaniem środków publicznych, łącząc zysk finansowy z realną korzyścią wizerunkową dla polskiej żywności".

Zabytkowy gmach przy ulicy Wspólnej. Resort o "w pełni przejrzystej praktyce"

W oświadczeniu zwrócono uwagę, że gmach ministerstwa przy ulicy Wspólnej - szczególnie monumentalna, zabytkowa kolumnada dwurzędowa, wybudowana w latach 1951-1955 według projektu Jerzego Grabowskiego, Stanisława Jankowskiego i Jana Knothe - jest jednym "z najbardziej unikalnych i cenionych obiektów architektonicznych w Warszawie".

Siedziba Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Siedziba Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło zdjęcia: PAP/Wojciech Olkuśnik

"Z tego względu regularnie budzi zainteresowanie twórców, filmowców czy fotografów. Udostępnianie tego typu przestrzeni na zasadach komercyjnych jest powszechną i w pełni przejrzystą praktyką racjonalnego zarządzania mieniem państwowym - dokładnie tak samo, jak miało to miejsce np. w 2017 roku w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta czy w 2023 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie, gdzie ta sama polska marka projektantów organizowała swoje wcześniejsze pokazy" - wyjaśniono.

Resort zaznaczył również, że - w przeciwieństwie do podmiotów komercyjnych, które płacą za wykorzystanie jego przestrzeni - organizacje rolnicze i związki branżowe mają możliwość bezpłatnego dostępu do sal ministerstwa na potrzeby spotkań czy konferencji dotyczących polskiej wsi.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiMinisterstwo RolnictwaModakultura
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