"Nieznane dotąd dokumenty" o obozach zagłady w filmie zaprezentowanym przez IPN

Film dokumentalny "Raport z Auschwitz" w reżyserii Krzysztofa Brożka przedstawia starania Polskiego Państwa Podziemnego na rzecz informowania świata o tym, co dzieje się w okupowanej przez Niemców Polsce. Dzięki dotarciu do brytyjskich archiwów film dowodzi, że Polacy informowali regularnie Zachód o tym, co dzieje się w niemieckich nazistowskich obozach zagłady.

- Ten film jakby namawia innych historyków i badaczy do tego, żeby popatrzyli na spuściznę tych wszystkich raportów całościowo - dodał. Reżyser zwrócił uwagę, że film powstał w oparciu o ponad dwadzieścia raportów, ale jest w posiadaniu około 100. Uważa, że film powinien być zachętą do szerszego zbadania raportów i wydania szerszej pracy naukowej na ten temat.

- Udało się w ramach śledztwa IPN ją odnaleźć. Była oficerem polskiego wywiadu pracującym na kierunku Auschwitz do marca 1943 roku. To ona sporządzała raporty, które były wysyłane do Londynu i złożyła wielogodzinne zeznania, które nagrano pod przysięgą, co jest jednym z elementów poszukiwań tych materiałów. Jej ostatniego raportu z marca 1943 roku jednak nie udało się odnaleźć, chociaż wiemy, że dotarł do Londynu razem z oryginalnymi dokumentami z obozu - dodał.