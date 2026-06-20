Polska Szef MSWiA reaguje na sytuacje pogodową. "Zlecił pełną gotowość" Oprac. Kamila Grenczyn |

Zalany Wrocław po sobotniej burzy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

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W sobotę wieczorem resort spraw wewnętrznych poinformował w komunikacie, że Marcin Kierwiński "zlecił pełną gotowość podległych mu służb ratunkowych, szczególnie na terenie województwa dolnośląskiego i na północy kraju".

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"Szef MSWiA pozostaje w stałym kontakcie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz formacjami mundurowymi, na bieżąco monitorując rozwój wydarzeń. Działania te są kontynuacją odprawy w RCB, w której jeszcze wczoraj brał udział wiceminister Wiesław Leśniakiewicz" - przekazano.

🟢 KOMUNIKAT | Alert pogodowy dla kraju. Minister @MKierwinski zlecił gotowość służb.



⛈ Polska mierzy się z intensywnymi burzami i upałami - zjawiska te przeszły już https://t.co/hJ2rzJryHK. przez Dolny Śląsk i województwo zachodniopomorskie. W związku z dynamiczną sytuacją… pic.twitter.com/vX4E3HMgLe — MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) June 20, 2026 Rozwiń

Alerty IMGW na terenie całego kraju

Ministerstwo zaznaczyło, że intensywne burze i upały przeszły już między innymi przez Dolny Śląsk i województwo zachodniopomorskie.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę alerty II stopnia przed burzami dla 12 województw i III stopnia dla 4 województw. W mocy pozostają ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami w całej Polsce. Na terenie całego kraju wydano alert RCB przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami.

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