Szef MSWiA reaguje na sytuacje pogodową. "Zlecił pełną gotowość"
W sobotę wieczorem resort spraw wewnętrznych poinformował w komunikacie, że Marcin Kierwiński "zlecił pełną gotowość podległych mu służb ratunkowych, szczególnie na terenie województwa dolnośląskiego i na północy kraju".
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"Szef MSWiA pozostaje w stałym kontakcie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz formacjami mundurowymi, na bieżąco monitorując rozwój wydarzeń. Działania te są kontynuacją odprawy w RCB, w której jeszcze wczoraj brał udział wiceminister Wiesław Leśniakiewicz" - przekazano.
Alerty IMGW na terenie całego kraju
Ministerstwo zaznaczyło, że intensywne burze i upały przeszły już między innymi przez Dolny Śląsk i województwo zachodniopomorskie.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę alerty II stopnia przed burzami dla 12 województw i III stopnia dla 4 województw. W mocy pozostają ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami w całej Polsce. Na terenie całego kraju wydano alert RCB przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami.