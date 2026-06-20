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Polska

Szef MSWiA reaguje na sytuacje pogodową. "Zlecił pełną gotowość"

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Marcin Kierwiński
Zalany Wrocław po sobotniej burzy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET
Szef MSWiA Marcin Kierwiński zlecił pełną gotowość podległych mu służb ratunkowych - poinformował resort. Decyzja ta ma związek z przechodzącymi przez Polskę intensywnymi burzami i upalną pogodą.

W sobotę wieczorem resort spraw wewnętrznych poinformował w komunikacie, że Marcin Kierwiński "zlecił pełną gotowość podległych mu służb ratunkowych, szczególnie na terenie województwa dolnośląskiego i na północy kraju".

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"Szef MSWiA pozostaje w stałym kontakcie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz formacjami mundurowymi, na bieżąco monitorując rozwój wydarzeń. Działania te są kontynuacją odprawy w RCB, w której jeszcze wczoraj brał udział wiceminister Wiesław Leśniakiewicz" - przekazano.

Alerty IMGW na terenie całego kraju

Ministerstwo zaznaczyło, że intensywne burze i upały przeszły już między innymi przez Dolny Śląsk i województwo zachodniopomorskie.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę alerty II stopnia przed burzami dla 12 województw i III stopnia dla 4 województw. W mocy pozostają ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami w całej Polsce. Na terenie całego kraju wydano alert RCB przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami.

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Źródło: PAP, tvn24.pl
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