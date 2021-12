Morawska-Stanecka: Miller, Tusk i Kosiniak-Kamysz wiedzieli. Czarzasty? Nie

Morawska-Stanecka: Czarzasty stosował niedemokratyczne metody

- Proces, który nastąpił w naszych głowach, zaczął się wcześniej, kiedy zobaczyliśmy, że w partii zaczynają być stosowane metody, które nie licują z partią lewicową. Jeżeli na zarządzie jest głosowanie i kiedy głosowanie idzie nie po myśli przewodniczącego, to mówi do jednego czy drugiego człowieka: "Będziesz głosował tak, jak chcę? Nie? To cię zawieszam", to ja sobie czegoś takiego nie wyobrażam nawet w PiS-ie. Dla mnie to metody niedemokratyczne - powiedziała.