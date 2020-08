Budka o podwyżkach: Zabrakło refleksji. Będę rekomendował senatorom odrzucenie ustawy w całości

Te rozwiązania absolutnie nie spodobały się opinii publicznej, Polacy powiedzieli wyraźnie, że to nie czas i pora, żeby tę kwestię regulować - powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka, mówiąc o przepisach, które wprowadzają podwyżki pensji między innymi dla parlamentarzystów. Zapowiedział, że będzie rekomendował senatorom przyjęcie wniosku o odrzucenie tej ustawy.

Budka o podwyżkach: będę rekomendował senatorom przyjęcie wniosku o odrzucenie tej ustawy

- Kiedy na początku tego roku zostawałem szefem PO, obiecałem, że głos obywateli będzie dla nas zawsze najważniejszy. Podtrzymuję to. To obywatele są naszymi pracodawcami i to z ich opinią powinniśmy liczyć się w pierwszej kolejności - mówił Budka.