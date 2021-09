Kamiński: osiągnęliśmy porozumienie ze związkami zawodowymi dotyczące podwyżek

Osiągnęliśmy porozumienie bardzo istotne, w sposób istotny polepszające sytuację materialną naszych funkcjonariuszy, to jest porozumienie dedykowane polskim policjantom, strażakom, polskim funkcjonariuszom Straży Granicznej - przekazał szef MSWiA Mariusz Kamiński. Wiceszef resortu Maciej Wąsik przekazał, że podwyżka uposażeń dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA od 1 stycznia 2022 roku wyniesie 677 złotych brutto, czyli 500 zł na rękę.

- Jesteśmy tutaj w nietypowym gronie, z naszymi partnerami społecznymi, z przedstawicielami, z przewodniczącymi wszystkich reprezentatywnych związków zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji - powiedział Kamiński.

- Były to czasami trudne rozmowy, ale doprowadziły nas w efekcie do bardzo dobrego porozumienia. Jestem przekonany, że będzie ono dobrze odebrane przez wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych podległych ministrowi spraw wewnętrznych - kontynuował.

Kamiński: przez najbliższe cztery lata ponad 10 miliardów zostanie zainwestowanych w bezpieczeństwo Polaków

Szef MSWiA mówił, że wynegocjowane ze związkami zawodowymi porozumienie to "jest jeden z elementów ustawy modernizacyjnej".

- Będzie kolejna edycja ustawy modernizacyjnej, która w sposób niezwykle istotny przyczyni się do tego, że polskie służby - odpowiedzialne za bezpieczeństwo naszego kraju, bezpieczeństwo obywateli - uzyskają takie środki finansowania, że będziemy mogli mówić o naprawdę nowej perspektywie, nowej jakości działania naszych służb, a tym samym stworzenia godnych warunków pracy dla naszych funkcjonariuszy - powiedział Kamiński.

Zapowiedział, że "przez najbliższe cztery lata ponad 10 miliardów złotych zostanie zainwestowane w bezpieczeństwo Polaków, państwa polskiego i rozwój naszych formacji".

Podkreślił, że zawsze w ramach ustawy modernizacyjnej przygotowywany był pakiet bezpośrednio skierowany do funkcjonariuszy, który podlegał negocjacjom z przedstawicielami związków zawodowych. - I zawsze oznaczało to podwyżki uposażeń dla naszych funkcjonariuszy - dodał. Podkreślił, że duma z bycia funkcjonariuszem Policji, Straży Pożarnej czy Straży Granicznej "to bardzo dużo". - Ale musimy też pamiętać, że mamy najbliższych, rodziny na utrzymaniu. Chcemy, by nasi funkcjonariusze mogli żyć godnie - zaznaczył.

Wąsik: porozumienie przewiduje podwyżkę uposażeń dla funkcjonariuszy od 1 stycznia 2022 roku o 500 złotych na rękę

Wiceszef MSWiA poinformował, że osiągnięte w piątek porozumienie przewiduje podwyżkę uposażeń dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA od 1 stycznia 2022 roku w kwocie 677 zł brutto, czyli 500 zł na rękę. - W ramach tej kwoty jest także już zawarta kwota waloryzacji uposażeń przewidziana w projekcie ustawy budżetowej, czyli 4,4 procent wynagrodzenia - dodał.

- Przyjęliśmy także rozwiązania, które umożliwią podwyżki dla 64 tysięcy funkcjonariuszy policji, 11 tysięcy funkcjonariuszy Straży Pożarnej i 9 tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej - to są automatyczne awanse z grupy drugiej na trzecią, z trzeciej na czwartą, z czwartej na piątą i z piątej na szóstą w przeciągu najbliższych czterech lat. Te pierwsze grupy awanse dostaną od 1 stycznia 2022 roku - podkreślił Wąsik.

Wiceszef MSWiA: porozumienie ze związkami zobowiązuje stronę rządową do przywrócenia funduszu nagród

Wąsik przekazał, że strona rządowa zobowiązała się również do zniesienia limitów etatowych w jednostkach organizacyjnych Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

- Porozumienie zobowiązuje stronę rządową do przywrócenia funduszu nagród - poinformował podczas konferencji Wąsik. - W przyszłym roku 2,7 procent, w tym roku 6 procent - jako, że nie było żadnych wzrostów uposażeń ze względu na COVID - dodał.

Jak przekazał wiceszef MSWiA, "strona rządowa i społeczna zgodziły się co do powołania zespołu, który będzie pracował nad innymi elementami pragmatyki służbowej, dodatków służbowych, stażowego, dodatku służbowego". - Tak, żeby wypracować jak najlepsze rozwiązania, które dobrze by przysłużyły się zarówno służbom, jak i funkcjonariuszom, jak i naszemu bezpieczeństwu - dodał.

- Jestem przekonany, że to porozumienie, to dobra praca, to porozumienie korzystne zarówno dla nas wszystkich jako obywateli, jak i bezpieczeństwa ekonomicznego funkcjonariuszy służb mundurowych - mówił Wąsik.

Szef NSZZ policjantów o porozumieniu z MSWiA: pozostajemy w dialogu

Głos zabrał także przewodniczący NSZZ policjantów Rafał Jankowski.

- Uważamy, że porozumienie mogłoby być lepsze, ale jak na tę chwilę jest to jedyne porozumienie, na które zgodzili się przedstawiciele wszystkich trzech central związkowych – powiedział.

- Padają pytania, czy może powinniśmy prowadzić jakąś akcję protestacyjną. Po co, skoro w tej chwili trwa w tym ministerstwie dialog? Nie chcę podawać przykładów innych branż, ale widzimy jakieś miasteczka, trudne rozmowy. My ze sobą rozmawiamy i myślę, że prędzej niż później przyniesie to jeszcze lepszy skutek niż te zapisy zawarte w naszym porozumieniu – dodał.

Według Jankowskiego rozmowy z kierownictwem resortu były "bardzo twarde". - Generalnie myślałem, że będzie łatwiej – powiedział. Wyraził przekonanie, że efektem dalszych rozmów będą "jeszcze większe korzyści". - Pozostajemy w stałym dialogu – zadeklarował.

