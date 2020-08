"Koryto Plus", "Perfect Timing Day". Nieliczni politycy komentują projekt podwyżek dla parlamentarzystów

To wspólna decyzja wszystkich klubów parlamentarnych, żeby uregulować ten problem - tak wicemarszałek Sejmu i szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki tłumaczył plan podwyższenia wynagrodzenia parlamentarzystów. "Wróciło #KorytoPlus" - oświadczył poseł Paweł Kukiz. "Każdy, kto podniesie rękę za podwyżkami, splunie w twarz obywatelom" - uważa senator Koalicji Obywatelskiej Jacek Bury. "Perfect Timing Day" - ocenił były premier i były szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Politycznych komentarzy do projektu nie ma jednak wiele.

Posłowie przeprowadzili w piątek dwa czytania projektu. O przejściu do drugiego czytania zdecydowali w głosowaniu - 347 posłów było za niezwłocznymi dalszymi pracami, 21 przeciw, a siedem osób wstrzymało się od głosu.

Sejm jeszcze w piątek przejdzie do finalnego głosowania. Posłowie bez odsyłania do komisji przegłosują poprawki zgłoszone w debacie.

Terlecki: wspólna decyzja, żeby uregulować problem, który narasta od lat

Ryszard Terlecki, pytany w piątek na sejmowym korytarzu, skąd ta decyzja o podwyżkach, odparł, że "to wspólna decyzja wszystkich klubów parlamentarnych, żeby uregulować ten problem, który narasta od lat". - Polega między innymi na tym, że sędziowie Sądu Najwyższego zarabiają więcej niż prezydent czy premier. To jednak przy trójpodziale władzy jest nie do przyjęcia - ocenił.