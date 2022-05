Konferencja Adama Glapińskiego

czytaj dalej

Ośmioletni Janek przed majówką był na wycieczce szkolnej w kinie w Mogilnie (woj. kujawsko-pomorskie). Po filmie dzieci wsiadły do autobusu i wróciły do odległej o 20 kilometrów szkoły, ale jemu - jak twierdzi matka - nauczycielka kazała zostać samemu na ulicy. - Tymczasowo mieszkamy w Mogilnie, więc bez żadnych konsultacji, że ktoś pewnie odbierze moje dziecko - tłumaczy kobieta, która na syna czekała przed szkołą. Sprawę bada kuratorium oświaty i policja, która sprawdza, czy opiekunki chłopca naraziły go na niebezpieczeństwo. Informację o sprawie otrzymaliśmy na Kontakt 24.