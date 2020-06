"Niestety sprawa jest stara, bo dziesięć lat temu była tutaj podobna katastrofa". Prezydent odwiedził zalaną wieś

Sytuacja całego szeregu rodzin jest bardzo trudna. Centrum miasteczka zostało poważnie uszkodzone - mówił ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda w Łapanowie, który został zalany przez wody powodziowe. Zadeklarował, że zwróci się do premiera Mateusza Morawieckiego o środki na inwestycje w wały, aby sytuacja się nie powtarzała.

"Sytuacja całego szeregu rodzin jest bardzo trudna"

W poniedziałek późnym wieczorem do Łapanowa przyjechał ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda. Podsumował na konferencji sytuację mieszkańców. - Część domów została bardzo poważnie zalana, nie wiadomo w ogóle czy przetrwa, bo pojawiają się pęknięcia na ścianach i jest wysoce prawdopodobne, że konstrukcja została naruszona - relacjonował.

"Niestety sprawa jest stara"

Prezydent wyjaśnił, że przyjechał do Łapanowa, żeby zobaczyć szkody i porozmawiać z mieszkańcami. - Jest wielkie rozczarowanie wśród mieszkańców, jest bardzo dużo żalu - mówił. - Wychodzę z założenia, że jesteśmy tutaj tu i teraz, i trzeba tę sprawę załatwić - dodał.

Jego zdaniem, "problem polega na tym, że gmina absolutnie nie dysponuje środkami na to, żeby tutaj przeprowadzić inwestycję w wały". - Wody Polskie też nie mają w tym momencie środków, żeby tutaj tę inwestycję przeprowadzić, i ja się zobowiązałem, że zwrócę się do pana premiera, żeby przekazał tutaj środki - powiedział ubiegający się o reelekcję prezydent.

Według niego, "niestety problem może mieć charakter cykliczny". - W związku z tym nie można dopuścić do tego, żeby to trwało - wskazywał. Poinformował, że dyrekcja Wód Polskich szacuje koszt realizacji tego typu inwestycji na co najmniej 15 milionów złotych.