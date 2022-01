Podsumowanie roku. Niezabitowska: nie rozumiem, dlaczego Polska stała się czarną wyspą śmierci

W "Faktach po Faktach" w sobotę socjolog z UW Karolina Wigura, publicystka "Kultury Liberalnej" oraz była rzeczniczka rządu Tadeusza Mazowieckiego i była dziennikarka "Tygodnika Solidarność" Małgorzata Niezabitowska podsumowywały ubiegły rok 2021. Jednym z głównych tematów była pandemia COVID-19. - Druga część roku to jest to zmiana zasadnicza, zmiana dramatyczna, której absolutnie nie mogę zrozumieć - mówiła Niezabitowska.

Niezabitowska o pandemii. "Opowiadanie bajek o genie protestu"

Jednym z głównych tematów była pandemia COVID-19. - Jeśli chodzi o rok poprzedni, rozróżniłabym dwie części. Pierwsza część, pierwsza połowa roku, kiedy dopiero szczepionki się pojawiały, kiedy nie były w pełni dostępne, umieralność była bardzo duża, ale rząd starał się działać, starał się robić to, co było możliwe - komentowała Niezabitowska. - Natomiast druga część roku to jest to zmiana zasadnicza, zmiana dramatyczna, której absolutnie nie mogę zrozumieć - dodała.