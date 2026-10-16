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Polska

Podsumowanie kontroli w szkołach. Marcin Kierwiński: będziemy przechodzić na akcję profilaktyczną

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Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński
Podsumowanie kontroli w szkołach. Kierwiński: będziemy przechodzić na akcję profilaktyczną
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
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Policjanci zatrzymali 192 osoby, wobec 106 wszczęto postępowanie karne - przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, podsumowując działania w związku z aktami agresji, do których doszło na terenie szkół. Dodał, że "powoli będziemy przechodzić na ogólnopolską akcję profilaktyczną i edukacyjną".

Marcin Kierwiński wziął w piątek udział w odprawie z udziałem wiceminister edukacji Pauliny Piechny-Więckiewicz i komendanta głównego policji generała inspektora Marka Boronia. Według szefa MSWiA sytuacja w szkołach stabilizuje się, zarówno jeśli chodzi o emocje społeczne, jak i sytuację w sieci.

Przypomniał, że przez cały czas w szkołach obecni byli policjanci, którzy monitorowali sytuację. Funkcjonariusze zatrzymali 192 osoby, wobec 106 wszczęto postępowanie karne.

Kierwiński o ogólnopolskiej akcji profilaktycznej

Kierwiński poinformował, że służby "powoli będą zmieniać charakter naszej obecności w szkołach". - Siły i środki policji będą utrzymywane, aby zapewnić bezpieczeństwo (...). Natomiast powoli będziemy przechodzić na ogólnopolską akcję profilaktyczną i edukacyjną. Chodzi o szkolenia dotyczące kwestii bezpieczeństwa i rozmowy w szkołach przeprowadzone przez policjantów - przekazał.

Podkreślił, że po tygodniu intensywnej pracy służb nie ma żadnych wskazówek, aby trzy tragiczne wydarzenia były w jakiś sposób ze sobą powiązane i miały ze sobą coś wspólnego. - Nie ma żadnego potwierdzenia, jakoby istniałby jakiś ogólnopolski challenge, a już na pewno nie challenge inspirowany przez jakieś określone grupy zewnętrzne - zapewnił.

187 tysięcy kontroli placówek

Komendant główny policji generał inspektor Marek Boroń przekazał, że od początku akcji policja skontrolowała 187 tysięcy placówek w całym kraju. Do tych działań skierowano łącznie ponad 102 tysiące policjantów. Zabezpieczono 155 niebezpiecznych przedmiotów.

Szef KGP przekazał, że w większości wszczęte postępowania karne dotyczyły gróźb karalnych, publicznego nawoływania do popełniania przestępstw, fałszywych alarmów, zawiadamiania o zagrożeniach i narażenia na niebezpieczeństwo.

Przekazanych zostało 68 materiałów do sądów rodzinnych i odnotowano 56 przypadków zastosowania środków zapobiegawczych i opiekuńczych.

- Byliśmy w szkołach i będziemy dalej w szkołach. Oczywiście to się musi też zmienić, bo nasz pobyt teraz będziemy konfigurowali w porozumieniu z samorządami, z dyrektorami placówek edukacyjnych po to tylko, żeby budować, po pierwsze świadomość, a po drugie też mówić o tych zagrożeniach. Wychodzimy (...) z takim programem "Życie to nie gra. Masz je tylko jedno" - przekazał szef KGP.

Jak mówił, "planowane są zajęcia prowadzone przez policjantów profilaktyki społecznej, komórek do spraw nieletnich i dzielnicowych oraz współpraca z policjantami zwalczającymi cyberprzemoc". - Obejmują rozpoznanie i zgłaszanie zagrożeń, współpracę z policją, przemoc rówieśniczą, cyberprzemoc, dezinformację, odpowiedzialność prawną oraz zasady postępowania w sytuacji zagrożenia w szkołach - przekazał.

Wiceszefowa MEN o rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

Paulina Piechna-Więckiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, poinformowała, że w piątek do konsultacji trafi zapowiadany projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ma ono między innym zobowiązać dyrektorów szkół, we współpracy ze służbami, do przeprowadzenia co najmniej dwa razy w roku "praktycznych ćwiczeń związanych z różnymi sytuacjami kryzysowymi".

Z kolei w przyszłym tygodniu do wykazu prac legislacyjnych zostanie wpisany projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Jego głównymi wątkami - przekazała wiceminister - będą między innymi "zwiększone uprawnienia dyrektorów szkół do sprawdzania rzeczy osobistych, zabezpieczania niebezpiecznych przedmiotów, jasne zasady reagowania na zagrożenia oraz jasne zasady współpracy".

Piechna-Więckiewicz dodała, że nowela ma też rozszerzyć "ochronę prawną nauczycieli". - Ale też budować instrumenty służące zwiększaniu możliwości zapewniania pomocy psychologicznej i prawnej dla nauczycieli - przekazała.

Źródło: PAP, TVN24
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Tagi:
kontrole w szkołachPolicjaMSWiAMarcin Kierwiński
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