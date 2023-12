O tym pisaliśmy w 2023 roku. Przypominamy najważniejsze tematy

Październikowe wybory parlamentarne były tematem, który w 2023 roku najsilniej przyciągnął uwagę czytelników portalu tvn24.pl. Co jeszcze budziło wasze zainteresowanie? Przypominamy, czym żyła Polska w ostatnich dwunastu miesiącach.

Wśród tematów, które w dobiegającym końca roku budziły największe zainteresowanie czytelników portalu tvn24.pl, zdecydowanie wyróżnia się jeden - październikowe wybory parlamentarne. Relacje z kampanii i prowadzonych w jej ramach na terenie całego kraju spotkań, ogłoszenie ostatecznych list kandydatów, wreszcie informacje w sprawie organizacji i przebiegu wyborów - to wszystko mogliście znaleźć na naszym portalu.

Wybory parlamentarne najchętniej śledzonym tematem na tvn24.pl

Dzień 15 października przyniósł doniesienia o niespotykanych w poprzednich latach kolejkach do lokali wyborczych. Szacowana frekwencja rosła z godziny na godzinę. Gdy w komisjach na wrocławskim Jagodnie, warszawskiej Woli i w innych miejscach w kraju głosowanie jeszcze trwało , w mediach, punktualnie o 21, pojawiły się wyniki sondaży exit poll . Już wtedy było w zasadzie pewne, które ugrupowania wejdą w skład obu izb parlamentu. Portal tvn24.pl informował, że "opozycja ma szansę na przejęcie władzy". Zaraz potem przemówili partyjni liderzy. - Zrobiliśmy to! Naprawdę! Ja wiem, że nasze marzenia może były jeszcze ambitniejsze, ale powiem wam, jestem od wielu lat politykiem, jestem sportowcem. Nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy z tego niby drugiego miejsca. Wygrała Polska, wygrała demokracja. Odsunęliśmy ich od władzy! - mówił nie kryjąc radości Donald Tusk .

- Wyniki badań dają nam czwarte zwycięstwo w dziejach partii, trzecie z kolei. To wielki sukces naszej formacji - oceniał z kolei obecny w sztabie PiS Jarosław Kaczyński. I dodawał: - Ale oczywiście przed nami jeszcze stoi pytanie o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy, i tego jeszcze w tej chwili nie wiemy. Ale musimy mieć nadzieję i musimy także wiedzieć, że niezależnie od tego, czy będziemy przy władzy, czy będziemy w opozycji, to ten projekt będziemy na różne sposoby realizować. Wystąpienia liderów relacjonowaliśmy w naszym portalu na żywo.