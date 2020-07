Niemal 6 tysięcy Polaków na celowniku służb

5711 osób było podsłuchiwanych przez policję i służby specjalne w ubiegłym roku – wynika z dorocznego sprawozdania Prokuratora Generalnego, które trafiło do Senatu.

Sprawozdanie Prokuratora Generalnego pokazuje liczby związane ze stosowaniem kontroli operacyjnej, co najczęściej oznacza włączenie podsłuchu telefonicznego. Ale jednocześnie zarządzenie takiej kontroli może oznaczać inne metody stosowane przez służby. Obrazuje to ostatnie głośne wydarzenie. Chodzi o działania Służby Kontrwywiadu Wojskowego wobec wiceszefa jednej z kluczowych komórek w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Zawodowy żołnierz, pułkownik, wracając do swojego mieszkania w wojskowym internacie, natknął się na funkcjonariuszy instalujących mu kamery i podsłuch.