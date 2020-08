Służbowe podróże Czarneckiego pod lupą unijnych śledczych. Chodzi o sto tysięcy euro za kilometrówki

Europejski Urząd ds. Przeciwdziałania Nadużyciom Finansowym (OLAF) zarzuca Ryszardowi Czarneckiemu, że pobierał nienależne zwroty kosztów podróży służbowych i diety. "Podejrzenia urzędu wzbudziły liczne przejazdy Ryszarda Czarneckiego różnymi samochodami, które nie należały do niego. Po sprawdzeniu okazało się, że właściciele tych aut zaprzeczyli, by pożyczali je posłowi" – podaje "Rzeczpospolita". Europoseł miał między innymi zimą jeździć fiatem punto cabrio, który ponad dekadę wcześniej został zezłomowany.

Służbowe podróże posła do Parlamentu Europejskiego Ryszarda Czarneckiego znalazły się pod lupą śledczych - chodzi o 100 tysięcy euro za kilometrówki. - Działania posła Czarneckiego budzą podziw, jeśli chodzi o pomysłowość, jak można wyciągać pieniądze z Parlamentu Europejskiego. Oczywiście są to na razie tylko podejrzenia – podkreśla Krzysztof Śmiszek z Lewicy.

Ryszard Czarnecki w sprawozdaniach miał wykazać, że podróżuje między Brukselą a Jasłem. Według Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) europoseł wcale nie mieszkał w Jaśle, a w Warszawie . I o ten dystans - 340 kilometrów - dzielący dwa miasta, europoseł miał powiększać tak zwaną kilometrówkę, a efektem tego były większe wypłaty za przejazd do Brukseli.

- Duża wyobraźnia i dezynwoltura posła, żeby z Jasła do Brukseli pokonać dystans zimą zezłomowanym kabrioletem marki Fiat Punto. Gratulujemy panu europosłowi tej wyobraźni – mówi Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Według "Rzeczpospolitej" Ryszard Czarnecki w 2012 roku miał podróżować samochodem, który według jego właściciela 11 lat wcześniej został poważnie uszkodzony i trafił na złom. Miał to być jeden z wielu samochodów, który nie należał do europosła, a którym, jak ma wynikać z jego sprawozdań, podróżował.