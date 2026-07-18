Wyjazdowy tetris. Jak bezpiecznie dojechać na wakacje?

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Uczniowie rozpoczęli wakacje, a rodzice przygotowania do wspólnych podróży. Z badania "Plany wakacyjne Polaków - sezon letni 2026" wynika, że rośnie liczba osób, dla których jedna letnia podróż to za mało. Większość urlopowiczów, podobnie jak w poprzednich latach, postawi na Polskę.

Jak ruszą na wakacyjne podboje? Z raportu Europodróży wynika, że najczęściej wybieranym źródłem transportu jest samochód. Dlatego o to, jak nie dać się zaskoczyć w trasie i bezpiecznie dotrzeć do celu, zapytaliśmy ekspertów.