Wyjazdowy tetris. Jak bezpiecznie dojechać na wakacje?

Pasażerowie, góra bagaży, a czasem ukochane zwierzęta - jest nad czym główkować. Zanim wszyscy ruszą w trasę, podpowiadamy, o czym warto pamiętać, żeby bezpiecznie dotrzeć do celu. - O przestrzeganie tych zasad warto dbać codziennie, nie tylko wtedy, gdy wybieramy się w daleką podróż - przypomina ekspert w TVN24+. Artykuł dostępny w subskrypcji
Uczniowie rozpoczęli wakacje, a rodzice przygotowania do wspólnych podróży. Z badania "Plany wakacyjne Polaków - sezon letni 2026" wynika, że rośnie liczba osób, dla których jedna letnia podróż to za mało. Większość urlopowiczów, podobnie jak w poprzednich latach, postawi na Polskę.
Jak ruszą na wakacyjne podboje? Z raportu Europodróży wynika, że najczęściej wybieranym źródłem transportu jest samochód. Dlatego o to, jak nie dać się zaskoczyć w trasie i bezpiecznie dotrzeć do celu, zapytaliśmy ekspertów.
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Z tego artykułu dowiesz się:
Jak przygotować samochód do wakacyjnej podróży.
Na co zwrócić uwagę przy pakowaniu bagaży i rozmieszczaniu pasażerów.
Jakie są najważniejsze zasady przewożenia dzieci w fotelikach.
Jak bezpiecznie podróżować ze zwierzętami.