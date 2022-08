Podręcznik konkurencyjny dla książki Wojciecha Roszkowskiego dostał trzecią recenzję. I znów warunkową

Proces dopuszczenia do użytku podręcznika do historii i teraźniejszości Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych znów się wydłuża. Procedura, która Białemu Krukowi, gdzie książkę wydał prof. Wojciech Roszkowski, zajęła 47 dni, dla jego konkurencji trwa już 64 dni, a to jeszcze nie koniec, bo książka otrzymała kolejną warunkową recenzję - tym razem językową.