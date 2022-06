Minister Czarnek chwali podręcznik do HiT i przypomina zbrodnie na żołnierzach wyklętych

Nauka nowego przedmiotu - historia i teraźniejszość zacznie się w szkołach ponadpodstawowych od września. HiT zastąpi podstawową wiedzę o społeczeństwie i uczyć się go będą wszyscy uczniowie liceów, techników i szkół branżowych. Jak pisaliśmy, ku zaskoczeniu części nauczycieli, ministerstwo edukacji chce, by wiedza z HiT-u była sprawdzana na maturze z rozszerzonej wiedzy o społeczeństwie.

Minister edukacji do nauczycieli

Większą część krótkiego wystąpienia przez nauczycielami szef resortu poświęcił profesorowi Wojciechowi Roszkowskiemu, autorowi podręcznika do HiT. Jedynego jak dotąd, który przechodzi ministerialną procedurę dopuszczenia do użytku szkolnego.

- Podręcznik autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego, który zobaczyłem wczoraj po raz pierwszy w testowej wersji, jest na końcowym etapie procedury dopuszczenia do użytku - przekazał Czarnek. Dodał, iż jest "przekonany, że będzie to znakomity podręcznik, z którego będą się uczyć najnowszej historii nowe, młode pokolenia Polaków".

Czarnek o Roszkowskim i żołnierzach wyklętych

Jaki ma to związek z profesorem Roszkowskim? - Ale i dziś za prawdę trzeba płacić - powiedział minister. - Pan profesor Roszkowski, wybitny historyk, autor wielu publikacji, podręczników, ceniony przez nas wszystkich. Tylko dlatego, że napisał podręcznik do historii teraźniejszości, najnowszej, jest dziś hejtowany przez niekiedy też jego przyjaciół. Zobaczcie państwo: zawsze za prawdę trzeba płacić. Ale my tutaj jesteśmy po to, żeby przy prawdzie stać i stać przy panu profesorze Roszkowskim - podkreślił, a w namiocie, w którym odbywała się konferencja, rozległy się brawa.