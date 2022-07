Mur na granicy nie powstrzyma migrantów?

Żeby dotrzeć do grupy migrantów, ekipa TVN24 musiała przedrzeć się przez gęstą roślinność. Nie było to proste, bo muchy, komary nie dawały spokoju nawet na sekundę. Głęboko w lesie reporterka magazynu "Polska i Świat" Sylwia Pietrzyńska spotkała czworo młodych ludzi - troje z Maroka i jednego z Egiptu. Twierdzili, że do Polski z Białorusi dotarli bez problemu, pomimo płotu na granicy. Od migrantów trudno było uzyskać jakiekolwiek informacje z powodu bariery językowej, ale udało się ustalić, że Marokańczycy chcą dotrzeć do Francji, a obywatel Egiptu do Niemiec. - Mam tam kolegę. Chcę żyć. Chcę wolności – wyznał mężczyzna.