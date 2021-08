Koczują na granicy polsko-białoruskiej. "Sytuacja jest patowa"

Władze w Mińsku oskarżane są o celowe przerzucanie przez granice z Litwą, Łotwą i Polską, które jednocześnie są granicami strefy Schengen, migrantów z krajów takich jak Irak czy Afganistan, w celu wywarcia presji na Unię Europejską z powodu nałożonych przez nią sankcji na białoruski reżim. We wtorek Centrum Informacyjne Rządu podało, że tylko w sierpniu tego roku 1935 osób usiłowało nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską.

Obozowisko migrantów na Podlasiu

Reporter TVN24 Piotr Czaban w środę rano relacjonował sytuację na granicy polsko-białoruskiej w Usnarzu Górnym w województwie podlaskim, gdzie zgromadziła się grupa około 50 migrantów chcących przedostać się do Polski. - Sytuacja jest patowa. Z relacji naszych pograniczników wiemy, że za drzewami stoją funkcjonariusze straży granicznej z Białorusi. Oni nie wpuszczają uchodźców na swój teren. Uchodźcy są tutaj prawie przez tydzień - mówił.

Jak mówił Czaban, na tym odcinku granicy tworzy się obozowisko, do którego podlascy pogranicznicy przywożą jedzenie i wodę. Migranci to obywatele między innymi Afganistanu i Iraku. Wśród nich przeważają mężczyźni, jednak są tam także kobiety i dzieci - tłumaczył reporter TVN24. - O obozowisku nie dowiedzielibyśmy się, gdyby nie jeden z okolicznych mieszkańców, który przez przypadek trafił na obozowisko. W mediach społecznościowych zamieścił wpis i ujęcia pokazujące, jak to wygląda w nocy - powiedział.