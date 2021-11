Pożar budynków gospodarskich przy granicy z Białorusią. W gaszeniu pomagali żołnierze

czytaj dalej

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk wezwał rząd oraz premiera Mateusza Morawieckiego do ujawnienia rekomendacji Rady Medycznej w walce z pandemią COVID-19. Zadeklarował, że rekomendacje te będą mogły liczyć na poparcie jego i PO. - Nawet jeśli przyjdzie nam za to zapłacić polityczną cenę - dodał. - Nie chcę mnożyć zarzutów wobec tego rządu, ale dramat polega na tym, że dzisiaj z rządami PiS-u kojarzy się cierpienie ludzi, nawet bardzo konkretnie śmierć - czy to na granicy, czy to w polskich szpitalach wskutek pandemii - ocenił były premier.