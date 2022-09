Premier: Jedyną konsekwencją dla Macierewicza powinien być medal. Mało było tak odważnych

czytaj dalej

Generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy NATO ds. transformacji, był we wtorek gościem "Wstajesz i wiesz" w TVN24. - To niewiarygodne - to, co się stało w ciągu ostatnich kilku dni. Ukraińcy odzyskali tereny, które Rosjanie zdobywali przez cztery miesiące - ocenił.